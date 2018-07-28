Военные городки смогут передать регионам безвозмездно

Совет Федерации одобрил поправки, которые дают возможность передавать военное недвижимое имущество в госсобственность субъектов РФ и собственность муниципальных районов.

Поправками устанавливается также, что военное недвижимое имущество (ВНИ) безвозмездно передается в собственность тех регионов либо поселений, городских округов, муниципалитетов, на территориях которых расположено ВНИ с учетом его функционального назначения.

В состав ВНИ, подлежащего такой безвозмездной передаче, включаются не только здания, сооружения и объекты, строительство которых не завершено, но и жилые помещения и сети инженерно-технического обеспечения. Одновременно передаче подлежит земельный участок, на котором расположено такое имущество.