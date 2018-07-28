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Военные городки смогут передать регионам безвозмездно
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Военные городки смогут передать регионам безвозмездно 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Совет Федерации одобрил поправки, которые дают возможность передавать военное недвижимое имущество в госсобственность субъектов РФ и собственность муниципальных районов.
Как пояснил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Баир Жамсуев, ранее такое имущество могло безвозмездно передаваться только в собственность городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
Поправками устанавливается также, что военное недвижимое имущество (ВНИ) безвозмездно передается в собственность тех регионов либо поселений, городских округов, муниципалитетов, на территориях которых расположено ВНИ с учетом его функционального назначения.
В состав ВНИ, подлежащего такой безвозмездной передаче, включаются не только здания, сооружения и объекты, строительство которых не завершено, но и жилые помещения и сети инженерно-технического обеспечения. Одновременно передаче подлежит земельный участок, на котором расположено такое имущество.
Предусматривается, что регионам будут выделены трансферты из федерального бюджета на содержание переданных и находящихся в пригодном состоянии жилых зданий и сооружений, а также для переселения нанимателей жилых помещений и их семей в случае из аварийного жилья в составе ВНИ. Объём межбюджетных трансфертов устанавливается законом о бюджете РФ, правила их предоставления — нормативно-правовыми актами Правительства РФ.
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