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Волошин: Власть придумывает для избирателей все новых кумиров
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Волошин: Власть придумывает для избирателей все новых кумиров 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Нынешняя хитрая до неприличия власть придумывает для легковерного ура-патриотического избирателя все время новых кумиров, которые якобы несут долгожданную разгромную победу над ненавистной Москвой, а с ней и манну небесную, и прочие райские блага. По мере приближения логического финала этой власти на указанную роль выбирают персонажей все более непонятных и почти мифических. В этот раз откуда ни возьмись возник нетленный образ патриарха Варфоломея. И вот уже перед нами не гражданин Турции, живущий со своими коллегами в уже 565 лет как мусульманской стране, а некий великий духовный лидер из сказочного Константинополя, который готов взять заблудшие души украинцев под свою высокую руку. И вот уже в обращении к Порошенко Варфоломей пишет о том, что наши земли оказывается являются «шестидесятой митрополией Вселенского Патриархата». А за этим грезится былая слава Восточной империи и благодетельная забота ее давно сгинувших базилевсов.
И как-то за всем этим уникальным зрелищем секундного возрождения призрака Византии забываются и походы русичей на Царьград, и довольно-таки специфические обстоятельства принятия христианства Владимиром «в метрополии Херсонеса», и многовековая борьба по замещению всего греческого в нашем православии коренными славянскими элементами.
Будь Петр Алексеевич посмелее, так заговорил бы и о кресте на Святой Софии, и о передаче Крыма под власть Вселенского патриарха на правах наследника Византии, некогда управлявшей южной частью полуострова.
В общем любителям истории есть чему дивиться. Брюссель как столицу и покровителя мы не обрели, так хоть Второй Рим порадуем. Такого геополитического веса странный рудимент исчезнувшей империи уже очень давно как не обретал.
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