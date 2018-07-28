Черчесова наградят орденом Александра Невского 

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов будет награжден орденом Александра Невского, сообщает RT.
Орденом Александра Невского награждаются граждане России за особые личные заслуги перед Отечеством.
Также вратарь сборной Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич получат ордена Почета.
На чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала, где уступила команде Хорватии в серии послематчевых 11-метровых — 2:2 (3:4 по пенальти).
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения государственных наград футболистам сборной России.