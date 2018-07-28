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Автомойки Саратова оштрафовали за сброс загрязняющих веществ
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Автомойки Саратова оштрафовали за сброс загрязняющих веществ 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
«Концессии водоснабжения — Саратов» провели проверку деятельности автомобильных моек. Пробы сточных вод были отобраны на объектах по улицам Антонова, Чехова, Днепропетровская, Шехурдина, 2-я Садовая, Чернышевского, Дегтярной площади.
В результате проверки выявлены несоблюдения состава спускаемых в канализацию сточных вод, зафиксирован сброс загрязняющих веществ. В совокупности автомойки оштрафованы на общую сумму 169 тысяч рублей. В эту сумму входят счета за сброс загрязняющих веществ на 92 тысячи и за негативное воздействие на окружающую среду — 77 тысячи рублей.
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