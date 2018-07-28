Три года со дня трагедии. На могиле семьи детоубийцы Белова появился памятник

— Появилась статья в газете« Pro Город», где эта женщина просит помощи, — рассказал NN.RU заместитель директора компании «Камнеград» Михаил Арефьев. — Мы позвонили им и спросили, как помочь. Они дали телефон. Мы созвонились и в конце июня Валентина Николаевна приехала в Нижний Новгород. Я показал ей наше производство, познакомил с сотрудниками, мы все обсудили.

Женщина привезла фотографии для памятника, но они не очень подходили. Тогда один из сотрудников «Камнеграда» отправился в Ковров , где живет пенсионерка и где похоронена ее семья.

— Они отобрали фотографии, наш сотрудник съездил на кладбище, посмотрел объем работ. Там огромное захоронение, 11 на 3 метра, — рассказал Михаил. — Я собрал наших работников, объяснил ситуацию. Сказал: «Ну, что, поработаем бесплатно?». Сотрудники меня поддержали.

Сначала компания планировала сделать простой памятник, но в итоге получилась экспозиция из трех элементов на подставке длиной 2,4 метра.

Памятник успели поставить к трехлетию со дня гибели семьи.

Напомним, на первом заседании суда над Олегом Беловым выяснилось, что он состоял на учете в одном из психиатрических учреждений Владимирской области с диагнозом «шизофрения». Однако позднее был снят с учета в связи со сменой места жительства. Также он заявил суду, что не виноват, признательные показания дал под пытками, а тела детей и жены ему подбросили. В последнем слове он потребовал у суда перевести его из категории обвиняемых в категорию потерпевших, так как он «потерял имущество, жену, детей, а также был ранен».