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Три года со дня трагедии. На могиле семьи детоубийцы Белова появился памятник
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Три года со дня трагедии. На могиле семьи детоубийцы Белова появился памятник 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
— Появилась статья в газете« Pro Город», где эта женщина просит помощи, — рассказал NN.RU заместитель директора компании «Камнеград» Михаил Арефьев. — Мы позвонили им и спросили, как помочь. Они дали телефон. Мы созвонились и в конце июня Валентина Николаевна приехала в Нижний Новгород. Я показал ей наше производство, познакомил с сотрудниками, мы все обсудили.
Женщина привезла фотографии для памятника, но они не очень подходили. Тогда один из сотрудников «Камнеграда» отправился в Ковров, где живет пенсионерка и где похоронена ее семья.
— Они отобрали фотографии, наш сотрудник съездил на кладбище, посмотрел объем работ. Там огромное захоронение, 11 на 3 метра, — рассказал Михаил. — Я собрал наших работников, объяснил ситуацию. Сказал: «Ну, что, поработаем бесплатно?». Сотрудники меня поддержали.
Сначала компания планировала сделать простой памятник, но в итоге получилась экспозиция из трех элементов на подставке длиной 2,4 метра.
Памятник успели поставить к трехлетию со дня гибели семьи.
Жена Олега Белова неоднократно обращалась в полицию за помощью. Супруг избивал ее и детей, угрожал физической расправой. Двое участковых, которые проигнорировали шесть заявлений Юлии Зайцевой, не понесли фактического наказания. Участковые Дмитрий Обливин и Владимир Филимонов были признаны виновными по статье «Халатность», но получили условные сроки.
Напомним, на первом заседании суда над Олегом Беловым выяснилось, что он состоял на учете в одном из психиатрических учреждений Владимирской области с диагнозом «шизофрения». Однако позднее был снят с учета в связи со сменой места жительства. Также он заявил суду, что не виноват, признательные показания дал под пытками, а тела детей и жены ему подбросили. В последнем слове он потребовал у суда перевести его из категории обвиняемых в категорию потерпевших, так как он «потерял имущество, жену, детей, а также был ранен».
Нижегородский областной суд приговорил Белова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а также принудительное лечение у врача-психиатра. «Я не виноват и буду писать президенту», — отреагировал убийца. Верховный суд приговор оставил в силе.
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