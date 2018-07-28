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Сенаторы одобрили законопроект о «русских офшорах»
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Сенаторы одобрили законопроект о «русских офшорах» 

Говорит Москва 1 час назад
Также пакет законов устанавливает особенности создания и функционирования специальных районов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Иностранные фирмы могут сменить юрисдикцию на юрисдикцию России и получить статус международной компании. Ликвидация организации за рубежом не потребуется.
При этом с точки зрения валютного законодательства России фирма признаётся нерезидентом и может производить валютные операции и расчёты без ограничений. А с точки зрения налогового права компания будет резидентом и может пользоваться определёнными налоговыми льготами.
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