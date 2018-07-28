Сенаторы одобрили законопроект о «русских офшорах»

Также пакет законов устанавливает особенности создания и функционирования специальных районов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде . Иностранные фирмы могут сменить юрисдикцию на юрисдикцию России и получить статус международной компании. Ликвидация организации за рубежом не потребуется.

При этом с точки зрения валютного законодательства России фирма признаётся нерезидентом и может производить валютные операции и расчёты без ограничений. А с точки зрения налогового права компания будет резидентом и может пользоваться определёнными налоговыми льготами.