Программы военной подготовки в вузах должны определяться потребностями ВС России, считает Клинцевич 

Программы военной подготовки в вузах должны определяться в зависимости от реальных потребностей Вооружённых Сил России, заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее сегодня сенаторы одобрили закон о преобразовании кафедр военной подготовки в военные учебные центры, которые будут вести военное обучение по трём программам: подготовке офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.
Клинцевич пояснил, что закон предлагает заменить несколько ныне действующих видов структурных подразделений, на которых проходит военная подготовка в вузах, на единый вид — военные учебные центры.
По его словам, это позволит государству не только повысить качество военной подготовки студентов, но и проводить её на системной основе.
«Закон исходит из того, что содержание учебного процесса должно определяться не чьим-то субъективным мнением, а реальной потребностью Вооруженных Сил в тех или иных категориях специалистов, прежде всего, в наиболее сложных и наукоемких сферах военного дела», — сказал Клинцевич журналистам.
Сенатор считает, что подготовка необходимого количества специалистов — это одно из условий безопасности страны.
Для самих студентов нововведения закона не несут каких-то неразрешимых проблем, но, несомненно, потребуют от них еще более серьезного отношения к военной подготовке, заключил парламентарий.