Ещё
Программы военной подготовки в вузах должны определяться потребностями ВС России, считает Клинцевич
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Программы военной подготовки в вузах должны определяться потребностями ВС России, считает Клинцевич 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Программы военной подготовки в вузах должны определяться в зависимости от реальных потребностей Вооружённых Сил России, заявил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее сегодня сенаторы одобрили закон о преобразовании кафедр военной подготовки в военные учебные центры, которые будут вести военное обучение по трём программам: подготовке офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.
Клинцевич пояснил, что закон предлагает заменить несколько ныне действующих видов структурных подразделений, на которых проходит военная подготовка в вузах, на единый вид — военные учебные центры.
По его словам, это позволит государству не только повысить качество военной подготовки студентов, но и проводить её на системной основе.
«Закон исходит из того, что содержание учебного процесса должно определяться не чьим-то субъективным мнением, а реальной потребностью Вооруженных Сил в тех или иных категориях специалистов, прежде всего, в наиболее сложных и наукоемких сферах военного дела», — сказал Клинцевич журналистам.
Сенатор считает, что подготовка необходимого количества специалистов — это одно из условий безопасности страны.
Для самих студентов нововведения закона не несут каких-то неразрешимых проблем, но, несомненно, потребуют от них еще более серьезного отношения к военной подготовке, заключил парламентарий.
Парламентская газета: последние новости
Ковитиди предложила ФСИН контролировать места работы заключённых Маркировку товаров в ЕАЭС расширят В Геленджике показали уникальный дольмен
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме обрадовали россиян77
Кобзон впал в кому135
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг381
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением51
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение48
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
00:40
Кобзон впал в кому
Шоу-бизнес
02:34
В Госдуме обрадовали россиян
Политика
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
06:38
Москвичей ждет аномальная жара
Погода Новости Москвы
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение