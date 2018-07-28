«Без противогаза лучше не заходить»: тюменец пожаловался на туалеты в центре занятости

Таким туалет застал инвалид Андрей Романов 25 июля

Житель Тюмени пожаловался на антисанитарию в туалете центра занятости Тюмени и Тюменского района (улица Республики 204в корпус 3).

— Я пришел на прием в среду, 25 июля. Хотел справить малую нужду и зашел в туалет на первом этаже. Увиденное меня ужаснуло, еще и запах там стоял такой, что без противогаза лучше тужа не заходить, — рассказал Андрей Романов. — Я уже отправил письмо министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с приглашением посетить этот туалет.

В правительстве региона сочли информацию об ужасающем санузле устаревшей.

— Фото действительно нашего туалета, но оно старое. Там сделан косметический ремонт, — пояснила в пятницу, 27 июля, Оксана Белова, пресс-секретарь регионального департамента труда и занятости населения.

Таким туалет был уже 27 июля

Судя по фото, напольный унитаз просто освежили краской. Остальную комнату ремонт не затронул.