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«Без противогаза лучше не заходить»: тюменец пожаловался на туалеты в центре занятости
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«Без противогаза лучше не заходить»: тюменец пожаловался на туалеты в центре занятости 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Таким туалет застал инвалид Андрей Романов 25 июля
Житель Тюмени пожаловался на антисанитарию в туалете центра занятости Тюмени и Тюменского района (улица Республики 204в корпус 3).
— Я пришел на прием в среду, 25 июля. Хотел справить малую нужду и зашел в туалет на первом этаже. Увиденное меня ужаснуло, еще и запах там стоял такой, что без противогаза лучше тужа не заходить, — рассказал Андрей Романов. — Я уже отправил письмо министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с приглашением посетить этот туалет.
В правительстве региона сочли информацию об ужасающем санузле устаревшей.
— Фото действительно нашего туалета, но оно старое. Там сделан косметический ремонт, — пояснила в пятницу, 27 июля, Оксана Белова, пресс-секретарь регионального департамента труда и занятости населения.
Таким туалет был уже 27 июля
Судя по фото, напольный унитаз просто освежили краской. Остальную комнату ремонт не затронул.
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