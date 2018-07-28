Активная позиция челно-вершинцев помогает менять жизнь в районе к лучшему

Будет что посмотреть

Праздник обещает быть зрелищным, да и как же иначе, если здесь издавна живут и сеют хлеб, растят детей преданные родной земле люди с открытыми добру сердцами, горячие до работы, богатые разными талантами и гораздые на выдумки.

Проходить он будет на двух площадках. Сначала гости соберутся на ипподроме. Здесь свои достижения к юбилею района продемонстрируют предприятия. Потом на сцену выйдут артисты, чтобы поднять участникам праздничное настроение. Ну, а какой же сельский праздник без традиционных соревнований? Померяться силами на этот раз выйдут не только звезды челно-вершинского спорта, на которых всегда интересно посмотреть.

Зрители увидят военную технику и поболеют за односельчан, которые будут участвовать в гонках на мотоблоках. Организаторы подготовили трассу к соревнованию по всем правилам гонок с препятствиями. Тут и бревна, и рвы с водой, и канавы, через которые участники поведут мотоблоки с прицепами, груженными тюками и 200-литровыми бочками. На финише — 30-метровая яма с водой. И если команда застрянет, болельщики обязательно придут на помощь — своих бросать нельзя!

Завершат дневную часть праздника традиционные конноспортивные состязания. А вечером все соберутся на центральной площади районного центра. Она к празднику преобразилась до неузнаваемости. И в этом огромная заслуга жителей Челно-Вершин.

Награда за активную позицию

В советские времена партийные директивы осуществлял хозяйственный актив. Никто особенно мнением людей не интересовался. Впервые за всю историю района в решении вопросов благоустройства власть попросила принять участие старших многоквартирных домов.

Уверенности в том, что люди откликнутся не было: дело новое. Однако опасения оказались напрасными. Старшие по домам, а их около 60 человек, провели большую разъяснительную работу, благодаря которой сельчане узнали о своем праве выбрать территорию для благоустройства в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Они пришли на выборы президента страны и затем приняли участие в голосовании по определению территории для благоустройства.

Явка на выборы в районе традиционно одна из самых высоких в регионе. На этот раз из 5505 избирателей в голосовании приняли участие 5015 человек. Это 81 процент! И надо признать, что борьба за лидерство в голосовании по благоустройству разыгралась нешуточная. С небольшим перевесом голосов победила площадь им. Ленина. Это значимое место в районе давно нуждалось в благоустройстве. И как только стали известны результаты голосования, начались работы по подготовке к ее реконструкции.

Подрядчики, выигравшие торги, справились с задачей за полтора месяца. И вот завтра, в субботу — торжественное открытие с разрезанием ленточки. Слова благодарности в этот день прозвучат, конечно, и в их адрес. Площадь стала настоящей красавицей: брусчатка, лавочки, урны, газоны. «Но особую признательность руководство района обязательно выразит жителям и старшим по домам, благодаря стараниям которых все это было сделано», — говорит заместитель главы района Наталья Сергеева

Волонтерское движение

Жизнь на селе меняется. Пока не быстро, но процесс этот уже идет. И, главное, в него вовлечено молодое поколение. 40 школьников района с удовольствием занимаются волонтерством под началом директора «Дома молодежных организаций» Екатерины Жулиной. Здесь с ребятами проводят мастер-классы, рассказывают о том, что должен знать волонтер, приглашают к участию в акциях, в ходе которых они приобретают бесценный социальный опыт: участвуют в благоустройстве памятников героям, помогают жителям дома ветеранов по хозяйству. Поощряя стремление помочь другим, бережно относиться к истории, быть в числе тех, кто чтит память павших за нашу Родину, в Челно-Вершинах растят патриотов, которым можно доверить будущее района.