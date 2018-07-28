В Балтийске мощи Андрея Первозванного встретил парадный строй кораблей 

В Балтийске мощи Андрея Первозванного пронесли вдоль парадного строя кораблей после молебна в местном храме. Об этом сообщает корреспондент «Клопс».
Десницу апостола Андрея Первозванного привезли в Морской Георгиевский собор утром 28 июля. В этот же день мощи одного из самых почитаемых в России святых принесли на корабли Балтийского флота. В воскресенье, 29 июля, мощи по воде доставят в храм святой великомученицы Екатерины в посёлке Родники Гурьевского района. Святыня пробудет здесь с 15:00 до 16:00, после чего отправится в аэропорт и покинет регион.
В Балтийск десницу Андрея Первозванного привезли из Калининграда. В областном центре сотни верующих поклонились мощам, доставленным в кафедральный собор Христа Спасителя. О том, что известно об апостоле Андрее Первозванном, читайте в материале «Клопс».