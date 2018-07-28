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Совфед обязал бывших чиновников продолжать отчитываться о своих расходах
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Совфед обязал бывших чиновников продолжать отчитываться о своих расходах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в субботу на заседании закон, направленный на совершенствование противодействия коррупции; в частности, бывшие чиновники и после увольнения обязаны будут в течение полугода отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей.
Контроль будет осуществляться в отношении каждой сделки бывших чиновников по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, совершенной в период замещения государственной должности, если общая сумма таких сделок превышает общий доход чиновника и его супруги за три последних года, предшествующих сделке.
Для осуществления этого контроля генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры смогут требовать у различных органов государственной власти информации о доходах, расходах и имуществе и обязательствах имущественного характера бывшего чиновника, его супруги и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств, а также «наводить справки у физических лиц и получать от них информацию».
Предусматривается, что если будет выявлено несоответствие расходов общему доходу, генпрокурор сможет обратиться в суд с заявлением об обращении в пользу РФ земельных участков, домов, транспортных средств, ценных бумаг, акций и долей в капиталах организаций, если бывший чиновник не сможет подтвердить их приобретение на законные доходы.
В случае если обращение такого имущества в доход Российской Федерации невозможно, будет взыскиваться денежная сумма, эквивалентная его стоимости.
Также закон дополняет перечень лиц, в отношении которых осуществляется контроль за их расходами, атаманами войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ РФ.
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