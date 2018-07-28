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В Саратовской области нашли 16 пляжей с грязной водой
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В Саратовской области нашли 16 пляжей с грязной водой 

Свободные новости 2 часа назад
Фото: Свободные новости
После обследования 34 пляжей в Саратовской области региональное управление Роспотребнадзора выявило несоответствие гигиеническим нормативам 10 проб воды по санитарно-химическим показателям и шести проб воды по микробиологическим показателям в Саратовском, Балаковском и Вольском районах. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 27 июля.
Санитарно-эпидемиологические заключения были выданы в том числе на пляж ЗАО «Парк Горького» на острове Покровские пески и на место отдыха ООО «Городской пляж» Энгельса.
«Всего в зонах рекреации по состоянию на 27.07.2018 года проведены лабораторные исследования воды водного объекта по микробиологическим — 210 проб, санитарно-химическим — 227 проб, паразитологическим показателям — 80 проб. По результатам лабораторных исследований не соответствуют гигиеническим нормативам 10 проб по санитарно-химическим показателям в Саратовском, Балаковском районах, шесть проб по микробиологическим показателям в зонах рекреации Саратовского, Вольского районов. На лабораторные исследования по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям отобрано 34 пробы песка, по результатам проведенных исследований все пробы соответствуют гигиеническим нормативам», — заверили в надзорном ведомстве.
Сотрудники Роспотребнадзора напомнили также, что купаться следует только в отведенных для этой цели местах при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в рекреационных целях. Из открытых водоемов нельзя пить воду, также не рекомендуется брать с собой скоропортящиеся продукты, требующие хранения в условиях холодильника. Во время еды на пляже нужно протирать руки специальными влажными дезинфицирующими салфетками.
В ведомстве заявили, что мониторинг за состоянием зон рекреации продолжается.
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