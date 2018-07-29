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Вице-премьер: если ОПК не научится парировать падение гособоронзаказа, то наступит шок
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Вице-премьер: если ОПК не научится парировать падение гособоронзаказа, то наступит шок 

BFM.RU 31 минуту назад
Фото: Свободные новости
Предприятия ОПК могут столкнуться с социальными проблемами, если не научатся диверсифицировать производство. Об этом предупредил вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, сообщает ПРАЙМ.
«Колебания гособоронзаказа — это вещь традиционная. Бывают лучшие времена, бывают стабильные времена, а бывают времена, когда денег на выполнение обязательств не хватает. Цикличность — это не только специфика российского ОПК, так бывает во всем мире. Если мы не научимся парировать угрозы, связанные с падением гособоронзаказа, то наступает шоковая ситуация, назревают социальные взрывы и то, что с этим связано», — сказал Борисов на совещании с региональными властями и представителями ОПК Новосибирской области.
По его словам, предприятиям желательно иметь такой портфель заказов, чтобы 30% приходилось на гособоронзаказ, 30 — на военно-техническое сотрудничество и 30 — на гражданский сектор. «Это идеальная ситуация», — сказал Борисов.
При этом вице-премьер отметил, что предприятия Новосибирской области научились достаточно ритмично выполнять свои обязательства перед государством по гособоронзаказу. «Процент выполнения гособоронзаказа приближается к 100. Задолженность перед государством у вас минимальная», — сказал он.
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