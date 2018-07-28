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Предприятия ОПК должны быть готовы к падению гособоронзаказа
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Предприятия ОПК должны быть готовы к падению гособоронзаказа 

Прайм 2 часа назад
НОВОСИБИРСК, 28 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов предупредил предприятия ОПК, что могут возникнуть социальные проблемы, если они не научатся диверсифицировать производство.
"Колебания гособоронзаказа — это вещь традиционная. Бывают лучшие времена, бывают стабильные времена, а бывают времена, когда денег на выполнение обязательств не хватает. Цикличность — это не только специфика российского ОПК, так бывает во всем мире. Если мы не научимся парировать угрозы, связанные с падением гособоронзаказа, то наступает шоковая ситуация, назревают социальные взрывы и то, что с этим связано", — сказал Борисов на совещании с региональными властями и представителями ОПК Новосибирской области.
По его словам, предприятиям желательно иметь такой портфель заказов, чтобы 30% приходилось на гособоронзаказ, 30 — на военно-техническое сотрудничество и 30 — на гражданский сектор. «Это идеальная ситуация», — сказал Борисов.
При этом вице-премьер отметил, что предприятия Новосибирской области научились достаточно ритмично выполнять свои обязательства перед государством по гособоронзаказу. «Процент выполнения гособоронзаказа приближается к 100. Задолженность перед государством у вас минимальная», — сказал он.
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