На пляжах Костромской области нельзя купаться уже 10 лет

Костромичи негодуют: купаться запрещено практически на всех пляжах Костромской области . Самая распространенная причина запрета — «несоответствие санитарно-эпидемиологическим правилам». Проще говоря, вода и песок на пляжах кишат паразитами. Жителям Галича повезло — единственное место в регионе, где можно купаться — Галичское озеро.

Редакция портала K1NEWS.RU направила запрос в управление Роспотребнадзора , чтобы выяснить, как давно в регионе проблемы с пляжами.

По словам специалистов ведомства, подобная ситуация в области сохраняется уже 10 лет, и виноваты в происходящем сами горожане, сбрасывающие фекалии в водоемы:

Основной причиной сложившихся обстоятельств является организация сброса хозяйственно-фекальных неочищенных сточных вод в водные объекты р. Кострома и р. Волга в районе мест массового отдыха населения г. Костромы. Так, по результатам лабораторных исследований воды р. Кострома и р. Волга, и сбрасываемых в них сточных вод, выявлены превышения гигиенических нормативов по содержанию аммиака и ионов аммония, нитратов, ХГЖ, БПК5, выявлено превышение по содержанию микроорганизмов, что является грубым нарушением действующего санитарного законодательства, — прокомментировали в управлении Роспотребнадзора.

Кроме этого, не на всех объектах рекомендуется даже загорать и заниматься спортом — чистота песка на ул. Широкой и по Речному проспекту тоже не удовлетворила специалистов. Правда, костромичей не смущают подобные запреты — в жаркие дни на центральном пляже можно увидеть множество детей и взрослых, радостно плескающихся в воде. Напомним, начиная с 2012 года костромские власти пытаются бороться с проблемой — частникам, врезающимися в сети ливневой канализации, откуда фекалии и попадают в водоемы, выписывают штрафы.

В 2015 году экс-глава городской администрации Виктор Емец заявил:

В некоторых случаях проблема уходит корнями в 80-е и 70-е годы прошлого века, и установить причину и виновника незаконного подключения к ливневой канализации сейчас уже не представляется возможным. Тем не менее, проблему нужно решать, несмотря на то, по какой причине она возникла, — прокомментировал тогда сити-менеджер

Внимание на ситуацию обращал и губернатор Сергей Ситников — на обсуждении программы по оздоровлению Волги, в которую должен войти и наш регион, он отметил важность сохранения реки для будущих поколений.

Сама программа рассчитана до 2025 года, из 245 миллиардов рублей, которые пойдут на оздоровление реки, Костромской регион получит 3,5 миллиарда рублей. Ожидается, что на эти деньги в области будут построены новые очистные сооружения в Костроме на улице Судостроительной и в селе Густомесово, проведен капремонт на очистных сооружениях в поселке Красное-на-Волге Волгореченске , а ливневки Костромы будут выведены за территорию города.

Кроме того, будет отремонтирован старый дюкер в районе улиц Комсомольской и Московской.