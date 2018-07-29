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В России началась подготовка к строительству атомных эсминцев «Лидер»
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В России началась подготовка к строительству атомных эсминцев «Лидер» 

Свободная пресса 53 минуты назад
В России началась подготовка к строительству атомных эсминцев «Лидер», которые должны расширить возможности флота в дальней морской зоне.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, принципиальное решение о том, что в интересах ВМФ РФ будут построены данные корабли, уже принято.
«В настоящее время готовятся площадки для строительства, предварительно утверждён список вооружения, которым будет оснащен эсминец», — подчеркнул собеседник агентства.
В свою очередь главком ВМФ РФ Виктор Бурсук ещё накануне рассказал представителям СМИ, что закладка такого корабля произойдёт не ранее 2022 года. По его словам, бюджет на постройку корабля предусмотрен.
Справка «СП»
Эскизное проектирование перспективного атомного эскадренного миноносца «Лидер» было завершено ещё в конце 2016 года в АО «Северное проектно-конструкторское бюро».
Предполагается, что эсминец «Лидер» будет иметь водоизмещение около 14 тыс. тонн. Благодаря атомной энергетической установке он получит неограниченную дальность плавания. Автономность — 90 суток.
Главная ударная мощь эсминца — 8 универсальных пусковых установок, каждая из которых рассчитана на 8 крылатых ракет «Калибр», «Оникс», в перспективе — «Циркон», всего — 64 ракеты.
Согласно оценкам специалистов, новый эсминец-невидимка, построенный по технологии «стелс», усилит возможности ВМФ РФ при выполнении задач в дальней морской зоне и будет оснащен самым современным радиотехническим вооружением и новым высокоточным оружием.
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