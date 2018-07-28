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В День города Моор рассказал, почему «обожает Тюмень»
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В День города Моор рассказал, почему «обожает Тюмень» 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врио губернатора Тюменской области Александр Моор в День города записал поздравительное видео, в котором поздравил горожан с праздником. Видео опубликовано в Instagram главы региона.
«Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города — Тюмени, города, который мы любим всем сердцем. Я обожаю его за то, что он такой, какой он есть. Я помню его еще в 80-е годы. Я вижу его развитие и от этого счастлив. Я счастлив, что здесь живет моя семья, здесь живут мои родители. Я счастлив, что мы все с вами наблюдаем, как наш город развивается. С праздником, дорогие тюменцы! С днем рождения, Тюмень!» — сказал Александр Моор.
#тюменьлучшийгородземли #тюмень432
Публикация от @ aleksandr__moor 27 Июл 2018 в 8:14 PDT  Напомним, сегодня Тюмень отмечает 432-летие. Для горожан подготовили насыщенную праздничную программу. Все желающие смогут принять участие в различных фестивалях и народных гуляниях. Завершится праздник фейерверком.
Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин
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