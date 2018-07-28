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Совфед одобрил закон о контроле за расходами бывших чиновников
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Совфед одобрил закон о контроле за расходами бывших чиновников 

Rambler News Service 46 минут назад
Совет Федерации одобрил изменения, принятые в отдельные законодательные акты для совершенствования контроля за соблюдением противодействия коррупции. Об этом сообщается на сайте Совфеда.
Документ на заседании представил сенатор Андрей Клишас. Он отметил, что закон позволяет контролировать расходы чиновников после их увольнения.
Госдума приняла этот закон 24 июля в третьем, окончательном чтении.
Документ предусматривает возможность осуществления контроля за расходами лиц, уволенных с должностей, замещение которых предполагает обязательное декларирование доходов и расходов.
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