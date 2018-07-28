Совфед одобрил закон о контроле за расходами бывших чиновников

Совет Федерации одобрил изменения, принятые в отдельные законодательные акты для совершенствования контроля за соблюдением противодействия коррупции. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

Документ на заседании представил сенатор Андрей Клишас . Он отметил, что закон позволяет контролировать расходы чиновников после их увольнения.

Госдума приняла этот закон 24 июля в третьем, окончательном чтении.

Документ предусматривает возможность осуществления контроля за расходами лиц, уволенных с должностей, замещение которых предполагает обязательное декларирование доходов и расходов.