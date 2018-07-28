Не хуже Кардашьян! Настя Каменских взбудоражила снимками в леопардовом купальнике 

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Ей 60?! Елена Кондулайнен продемонстрировала шикарную фигуру в бикини

24 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Этой девушке лет 20»: растрепанная и ненакрашенная Наталья Водянова показала фигуру в купальнике