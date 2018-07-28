Конфедеративные Штаты Америки: хунта, которая правила Югом

4 февраля 1861 года были образованы Конфедеративные Штаты Америки — практически независимое государство, потерпевшее крах после знаменитого Геттисбергского сражения. Лидерами КША долгое время оставалась военная хунта и сегодня мы вспомним пятерых самых известных генералов армии Американского Юга.

После одной из самых кровопролитных битв, в которой войска Юга выстояли исключительно благодаря непоколебимой силе воли генерала, Джексон получил прозвище «Каменная стена». Вместе с Робертом Ли считался одной из главных надежд КША и, одновременно, самым требовательным военачальником. Его современники говорили, что «Каменная стена» — отличный генерал, и ужасный человек. Роберт Ли отзывался о нем так: «Если бы Стоунуолл Джексон был со мной при Геттисберге, я бы выиграл сражение, и тогда нам достались бы и Вашингтон, и Балтимор, если даже не Филадельфия, и независимость Конфедерации была бы гарантирована».

Роберт Эдвард Ли Вопреки собственным убеждениям, Роберт Ли стал самым известным американским военачальником XIX века. Скорее тактик, а не стратег, генерал умудрялся вытягивать самые бесперспективные сражения. Несмотря на это, в истории фигура Роберта Ли ассоциируется с поражением. Проигранная им битва при Геттисберге стала переломной точкой в конфликте, после которой удача навсегда отвернулась от конфедератов.

Альберт Сидни Джонстон

За свою жизнь этот вояка успел послужить в армиях всех противоборствующих сторон: в армии США , армии республики Техас и в армии КША. Несмотря на то, что имя Джонстона не столь известно, он считался одним их самых выдающихся генералов Юга и ценился современниками ничуть не меньше того же Ли. Славился отчаянной смелостью. Смерть Альберта Джонстона нанесла армии КША непоправимый урон — президент Дэвис прокомментировал ее так: «Потеря этого человека стала поворотной точкой в нашей судьбе».

Пьер Гюстав Тутан де Борегар

Одно из самых известных деяний Пьера Густава — разработка внешнего вида боевого флага Конфедерации, который стал чуть ли не популярнейшим символом всего движения КША. Как военачальник генерал не совершил каких-то знаковых подвигов и был, в конце войны, отослан на Запад, где и проиграл несколько сражений генералу Шерману. Интересно, что по окончании гражданской войны в США, генерала Пьера Гюстава Тутана де Борегара пытались заполучить в качестве главнокомандующего Румыния Египет , однако, тот сохранил преданность своей стране.

Джеймс Лонгстрит

Лонгстрит долгое время оставался главным и ближайшим соратником генерала Ли и даже удостоился от последнего прозвища «Старый боевой конь». Военные успехи генерала были настолько высоки, что даже по окончании боевых действий, когда триумфаторы помиловали большую часть верховной ставки КША, Лонгстриту в этом было отказано. При личной встрече президент-победитель Джонсон заявил Лонгстриту: «Три человека на юге никогда не будут амнистированы: мистер Дэвис, генерал Ли и лично вы. Вы принесли Союзу слишком много неприятностей».