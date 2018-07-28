В Германии рассказали о разных весовых категориях российского и американского газа 

Американскому сжиженному газу не суждено играть доминирующую роль на европейском энергетическом рынке; СПГ из США составит конкуренцию российскому природному газу, однако «масштабы совершенно несоизмеримы», пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
До сих пор американский СПГ покупали Португалия, Италия, Турция и Испания, единичные поставки проводились в Польшу и Литву, пишет немецкое издание, содержание статьи которого приводит ИноТВ.
На европейском рынке американскому сжиженному газу придется конкурировать не только с российским, но также с норвежским, катарским, алжирским, ливийским, азербайджанским, нигерийским и перуанским.
Глава отдела коммерческих исследований Commerzbank Юджин Вайнберг сказал DWN, что эффект от американского СПГ на «совокупный энергетический микс» в Европе будет незначительным.
«К тому же Россия продолжит поставлять в Европу свой природный газ в тех же объемах», — сказал он, отметив, что масштабы американского СПГ и российского газа «совершенно несоизмеримы».
Кроме того, пишет DWN, сжиженный газ из США довольно дорого стоит, что также мешает ему составить конкуренцию природному газу из России.
Напомним, США добились от ЕС согласия на увеличение импорта американского СПГ. Газета ВЗГЛЯД указывала на конкурентное преимущество российского газа по сравнению с американским.