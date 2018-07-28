В Германии рассказали о разных весовых категориях российского и американского газа

Американскому сжиженному газу не суждено играть доминирующую роль на европейском энергетическом рынке; СПГ из США составит конкуренцию российскому природному газу, однако «масштабы совершенно несоизмеримы», пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Италия, Турция и До сих пор американский СПГ покупали Португалия Испания , единичные поставки проводились в Польшу Литву , пишет немецкое издание, содержание статьи которого приводит ИноТВ.

На европейском рынке американскому сжиженному газу придется конкурировать не только с российским, но также с норвежским, катарским, алжирским, ливийским, азербайджанским, нигерийским и перуанским.

Глава отдела коммерческих исследований Commerzbank Юджин Вайнберг сказал DWN, что эффект от американского СПГ на «совокупный энергетический микс» в Европе будет незначительным.

«К тому же Россия продолжит поставлять в Европу свой природный газ в тех же объемах», — сказал он, отметив, что масштабы американского СПГ и российского газа «совершенно несоизмеримы».

Кроме того, пишет DWN, сжиженный газ из США довольно дорого стоит, что также мешает ему составить конкуренцию природному газу из России.