Ещё
Видео и 12 фото затмения Луны, которое можно было увидеть в Воронеже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео и 12 фото затмения Луны, которое можно было увидеть в Воронеже 

Вести Воронеж 49 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Горожане активно обсуждают увиденное явление и делятся лучшими кадрами. В пятницу вечером, примерно, до полуночи в Воронеже можно было наблюдать лунное затмение. Явление было заметным примерно до 10 часов вечера, после чего небо затянуло облачной пеленой. То, что воронежцы успели увидеть и снять, можно увидеть в социальных сетях. «Вести-Воронеж» выбрали лучшие снимки…
Валентина Пучнина, ВК  Никита Пауков, ВК  katerinalivgor, instagram
kir4ig, instagram
Павел Иванович, ВК  Екатерина Попова, ВК  Юрий Щербатых, ФБ  Александр Куликовский, ФБ  voploschai_mechty, instagram
lyaguh36, instagram
vladislavstukalov
bennyb1869
Вести Воронеж: последние новости
Синоптики оценили шансы увидеть «кровавую Луну» и Марс в Воронежской области Врачи рассказали, как эпидемия кори в странах Европы отразилась на Воронежской области Жильцов пятиэтажки в центре Воронежа испугали лужи крови в подъезде и во дворе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзон впал в кому126
В Госдуме обрадовали россиян68
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг351
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением48
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение36
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
00:40
Кобзон впал в кому
Шоу-бизнес
02:34
В Госдуме обрадовали россиян
Политика
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
06:38
Москвичей ждет аномальная жара
Погода Новости Москвы
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение