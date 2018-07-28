Видео и 12 фото затмения Луны, которое можно было увидеть в Воронеже

Горожане активно обсуждают увиденное явление и делятся лучшими кадрами. В пятницу вечером, примерно, до полуночи в Воронеже можно было наблюдать лунное затмение. Явление было заметным примерно до 10 часов вечера, после чего небо затянуло облачной пеленой. То, что воронежцы успели увидеть и снять, можно увидеть в социальных сетях. «Вести-Воронеж» выбрали лучшие снимки…

Валентина Пучнина, ВК Никита Пауков, ВК katerinalivgor, instagram

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