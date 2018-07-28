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Предприятия Новосибирской области выполняют гособоронзаказ почти на 100%
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Предприятия Новосибирской области выполняют гособоронзаказ почти на 100% 

ТАСС 51 минуту назад
НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Новосибирской области выполняют гособоронзаказ почти на 100%, задолженность перед государством минимальная. Об этом сообщил в субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании в Новосибирске
"Предприятия Новосибирской области научились выполнять гособоронзаказ в срок, сегодня процент выполнения приближается к 100%. При этом задолженность этих предприятий перед государством — это минимальные суммы" — сказал Борисов.
По его словам, предприятиям желательно иметь такой портфель заказов, чтобы 30% приходилось на гособоронзаказ, 30% — на военно-техническое сотрудничество и 30% — на гражданскую продукцию, «это идеальный вариант».
Борисов напомнил, что по поручению президента РФ к 2025 году объем гражданской продукции предприятий ОПК должен составлять не менее 30%, к 2030 году — не менее 50%.
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