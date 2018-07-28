Ещё
В ВМА рассказали о разработке положения по климатическому оружию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ВМА рассказали о разработке положения по климатическому оружию 

РИА Новости 56 минут назад
ЖЕНЕВА, 28 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная метеорологическая организация разрабатывает специальное положение о научных основах геоинженерии, которую принято считать климатическим оружием, заявила в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ВМО Елена Манаенкова.
"На нашем языке речь идет о геоинженерии. Мы относимся к этому очень осторожно и сейчас разрабатываем положение ВМО о научных основах геоинженерии. Дело в том, что любое вмешательство в природные системы меняет их характеристики… Но если мы своими руками будем в атмосферу что-то вносить, я считаю, что нужно прежде хорошо подумать и просчитать, как это отразится и на чем", — сказала она.
Манаенкова отметила, что в настоящее время существуют разные проекты искусственного изменения климата.
"К примеру, выбрасывание серы в атмосферу. Если происходит естественное извержение вулкана, то выброс большого количества таких аэрозолей может снизить глобальную температуру, так как они отражают солнечные лучи как зеркало. В октябре мы были вынуждены отметить три крупных глобальных совещания на Бали из-за угрозы извержения вулкана Агунг. Он является стратовулканом, и последний раз, когда он извергался в 1963 году, количество вещества, которое выбросилось в стратосферу, временно снизило глобальную температуру на 1 градус", — рассказала она.
По ее словам, от выброса вулкана этот эффект будет длиться два-три года. Но если речь идет о долгосрочном влиянии и применении искусственных механизмов, то необходимо очень точно просчитывать все последствия от вмешательства, которое может привести к нарушению естественной циркуляции в атмосфере.
Читайте полный текст интервью >>
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме обрадовали россиян68
Кобзон впал в кому127
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг356
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением50
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение37
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
00:40
Кобзон впал в кому
Шоу-бизнес
02:34
В Госдуме обрадовали россиян
Политика
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
06:38
Москвичей ждет аномальная жара
Погода Новости Москвы
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение