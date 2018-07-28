В ВМА рассказали о разработке положения по климатическому оружию

ЖЕНЕВА, 28 июл — РИА Новости Елизавета Исакова . Всемирная метеорологическая организация разрабатывает специальное положение о научных основах геоинженерии, которую принято считать климатическим оружием, заявила в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ВМО Елена Манаенкова.

"На нашем языке речь идет о геоинженерии. Мы относимся к этому очень осторожно и сейчас разрабатываем положение ВМО о научных основах геоинженерии. Дело в том, что любое вмешательство в природные системы меняет их характеристики… Но если мы своими руками будем в атмосферу что-то вносить, я считаю, что нужно прежде хорошо подумать и просчитать, как это отразится и на чем", — сказала она.

Манаенкова отметила, что в настоящее время существуют разные проекты искусственного изменения климата.

"К примеру, выбрасывание серы в атмосферу. Если происходит естественное извержение вулкана, то выброс большого количества таких аэрозолей может снизить глобальную температуру, так как они отражают солнечные лучи как зеркало. В октябре мы были вынуждены отметить три крупных глобальных совещания на Бали из-за угрозы извержения вулкана Агунг. Он является стратовулканом, и последний раз, когда он извергался в 1963 году, количество вещества, которое выбросилось в стратосферу, временно снизило глобальную температуру на 1 градус", — рассказала она.

По ее словам, от выброса вулкана этот эффект будет длиться два-три года. Но если речь идет о долгосрочном влиянии и применении искусственных механизмов, то необходимо очень точно просчитывать все последствия от вмешательства, которое может привести к нарушению естественной циркуляции в атмосфере.

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