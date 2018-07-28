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В «Транснефти» прокомментировали несчастный случай с рабочими
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В «Транснефти» прокомментировали несчастный случай с рабочими 

Омск Здесь 58 минут назад
Фото: Омск Здесь
Рабочие занимались ремонтом резервуара. Все они сотрудники компании «Спецстройсервис» На сайте АО «Транснефть — Западная Сибирь» появился официальный комментарий о трагедии, произошедшей ранним утром 28 июля. Напомним, пять рабочих сорвались с большой высоты. Все экстренно были госпитализированы в БСМП-1, двое находятся в тяжелом состоянии. Выяснилось, что здание принадлежит АО «Транснефть — Западная Сибирь».
— 28 июля в 08:15 (мест.) на Омской линейной производственно-диспетчерской станции филиала Омское районное нефтепроводное управление АО «Транснефть — Западная Сибирь» при проведении ремонта резервуара РВСП-20000 № 13 подрядной организацией произошло падение вышки-туры. Пять работников ООО «Спецстройсервис», проводившие работы, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, они госпитализированы. На объекте работает комиссия, причины произошедшего выясняются, — говорится в комментарии.
На месте ЧП работали следователи Следственного комитета. По сообщению правоохранительных органов, говорить о возбуждении уголовного дела можно будет только после завершения доследственной проверки.
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