В «Транснефти» прокомментировали несчастный случай с рабочими

Рабочие занимались ремонтом резервуара. Все они сотрудники компании «Спецстройсервис» На сайте АО «Транснефть — Западная Сибирь» появился официальный комментарий о трагедии, произошедшей ранним утром 28 июля. Напомним, пять рабочих сорвались с большой высоты. Все экстренно были госпитализированы в БСМП-1, двое находятся в тяжелом состоянии. Выяснилось, что здание принадлежит АО «Транснефть — Западная Сибирь».

— 28 июля в 08:15 (мест.) на Омской линейной производственно-диспетчерской станции филиала Омское районное нефтепроводное управление АО «Транснефть — Западная Сибирь» при проведении ремонта резервуара РВСП-20000 № 13 подрядной организацией произошло падение вышки-туры. Пять работников ООО «Спецстройсервис», проводившие работы, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь, они госпитализированы. На объекте работает комиссия, причины произошедшего выясняются, — говорится в комментарии.