Активисты из Подмосковья выступают против безумного строительства

Согласно информации на портале «Ока.fm», в Пущино активисты забили тревогу по причине начала строительства многоквартирного жилого дома на одном из пустырей города. Объект потенциально опасного строительства находится между домом №9 в микрорайоне «АБ» и КТЦ «Молодость».

По словам экспертов, в этом месте строить нельзя, так как под пустырем находятся грунтовые воды. Любое вмешательство приведет к оседанию почвы что негативно скажется на соседствующих с пустырем домах.

Чтобы успокоить взволновавшихся местных жителей, были проведены инженерно-геологические исследования. Их результат не удовлетворил людей с активной гражданской позицией. Например, в предоставленном для ознакомления документе было сказано, что в близлежащих домах не обнаружено трещин, но они есть.

К тому же архивные материалы, которые хранятся в мэрии Пущино подтверждают тот факт, что динамика эрозии почв в этом месте является отрицательной.