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Активисты из Подмосковья выступают против безумного строительства
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Активисты из Подмосковья выступают против безумного строительства 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Согласно информации на портале «Ока.fm», в Пущино активисты забили тревогу по причине начала строительства многоквартирного жилого дома на одном из пустырей города. Объект потенциально опасного строительства находится между домом №9 в микрорайоне «АБ» и КТЦ «Молодость».
По словам экспертов, в этом месте строить нельзя, так как под пустырем находятся грунтовые воды. Любое вмешательство приведет к оседанию почвы что негативно скажется на соседствующих с пустырем домах.
Чтобы успокоить взволновавшихся местных жителей, были проведены инженерно-геологические исследования. Их результат не удовлетворил людей с активной гражданской позицией. Например, в предоставленном для ознакомления документе было сказано, что в близлежащих домах не обнаружено трещин, но они есть.
К тому же архивные материалы, которые хранятся в мэрии Пущино подтверждают тот факт, что динамика эрозии почв в этом месте является отрицательной.
Против строительства уже собрано более 500 подписей, подана жалоба в прокуратуру. Тем не менее, подготовительные работы на пустые продолжают — на днях туда даже заехала тяжелая техника, загруженная бетонными плитами.
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