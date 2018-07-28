Правоохранительные органы проявили интерес к мусоропереработке в Балакове

В Телеграме запущен слух о том, что ФСБ якобы «проявила интерес» к возмещению затрат на строительство мусоросортировочного завода в Балакове Саратовской области

Завод построила компания «Управление отходами» в рамках концессионного соглашения (введен в строй в ноябре 2017 года). Часть затрат инвестора была компенсирована за счет федерального бюджета. Якобы при этом стоимость строительства для расчета компенсации была завышена. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил на поддержку проекта в общей сложности 300 млн рублей.

Комментарий: оперативных действий не проводилось