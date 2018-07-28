Короли Каракаса: исповедь главаря банды, промышляющей похищениями людей

Глава одной из самых крупных банд по похищению людей в столице Венесуэлы подробно рассказал о том, как он преследует и увозит своих жертв, как убивает тех, кто не платит выкуп, а также про свою сеть коррумпированных полицейских.

В леденящем душу интервью изданию Daily Mail, которое прошло в буквальном смысле под дулом пистолета, в трущобах западного Каракаса, где не действуют законы, главарь банды признался, что не испытывает угрызений совести по поводу власти его террора над городом, тонущим в экономическом кризисе.

«Если они не платят выкуп через неделю, мы выкапываем двухметровую яму, стреляем им в лицо из дробовика, чтобы никто не смог опознать тело. Они остаются в списке пропавших без вести навсегда. В этом городе я главный», — говорит он.

Число похищений в Венесуэле резко выросло после того, как цены на нефть упали и стали причиной повсеместного дефицита и волнений. Раздутый штат полицейских не способен справиться с волной преступности, которая поставила страну на колени.

В Каракасе, который называют самым опасным городом на земле, самое большое число убийств: только в 2015 году в городе с населением 3,3 миллиона человек было убито 3946 человек. По данным полиции, 85% смертей в Каракасе — насильственные.

Полиция публично признает, что не может справиться с преступностью. Сантьяго Росас, начальник отделения полиции Эль-Хатильо, который патрулирует на мотоцикле один из самых опасных районов города, рассказал, что сейчас полиция может защитить только девять процентов населения.

Главарь похищающей людей банды, которому всего 23 года, делает жуткие признания о том, как он плетет сети вокруг полиции и пользуется бедственным положением народа, который копается в мусоре в поисках еды. Сидя в тени и с маской на лице, он говорит: «Я не испытываю угрызений совести, потому что у людей, которых мы похищаем, полно денег. Обычно мы получаем наводку от кого-то, кто затаил обиду на этого человека. Он говорит нам, что знает, что у жертвы есть деньги, и в курсе, по какому маршруту она передвигается. Мы знаем много частных телохранителей, и, когда им кажется, что им мало платят, они дают нам нужную информацию для того, чтобы мы похитили их богатого работодателя, и мы даем им откат».

Возможно, главарь банды и преувеличивает свои «подвиги». Но Сантьяго Росас, начальник отделения полиции Эль-Хатильо, сказал, что ставка на разведывательную информацию и способность подолгу удерживать своих жертв говорит о том, что это одна из крупнейших преступных группировок в Каракасе. Большую часть похищений делают банды-однодневки, которые называют экспресс-похитителями. Заявления главаря банды о 300 участниках, возможно, преувеличение, говорит полицейский, однако даже если там 150 человек, это уже численность муниципального отдела полиции.

С усугублением экономического кризиса цена выкупа взлетела до небес, при том что средняя зарплата составляет 20 долларов в месяц. В результате первого похищения, которое банда совершила пять лет назад, преступникам удалось выручить 170 долларов. Сейчас они просят по меньшей мере 17 тысяч долларов.

Банда, которая называет себя «королями города», располагает стукачами и информаторами во всех сферах жизни, в том числе и среди военных и полицейских. По данным Transparency International, Венесуэла находится на девятом месте в списке самых коррумпированных стран мира.

«На рынке похищений большая конкуренция. Многие полицейские тоже делают это, — сказал главарь банды. — Есть два вида копов. Одни — умные, которые понимают, что враждовать с нами не мудро, а другие — глупые, которым в окно прилетают гранаты. Умные дают нам скорострельное оружие, пули, обмундирование. У нас есть люди, которые на нас работают, в муниципальной, в народной полиции и в армии, и они заботятся о том, чтобы мы были хорошо экипированы».

«У нас оружие гораздо лучше, чем у полиции. У нас есть четыре дома в этом районе, которые мы используем как склады для оружия и взрывчатки. Пока ваша машина подъезжала, мои люди тренировались, целясь в вас из снайперского оружия», — добавляет 23-летний бандит.

Все это хорошо знакомо полиции Эль-Хатильо, где в ходе рейда по борьбе с коррупцией за два года уволили 41 человека по обвинениям в похищениях, ограблениях и убийствах. «Ситуация именно такая, как он описал, это точно, — говорит Росас. — У них — лучшее оружие. Мы надеемся, что в нашем округе не так много „умных“ копов, но быть честным копом опасно».

Два года назад аудит арсенала отделения полиции Эль-Хатильо показал, что 20 единиц оружия и 1000 снарядов куда-то пропали. Предполагается, что они были переданы преступникам. Чтобы было понятно, насколько плоха ситуация с преступностью в Каракасе: в прошлом году женщина вызвала полицию, когда увидела, что передняя дверь ее дома открыта, и в итоге шестеро полицейских, приехавших по вызову, сами ограбили ее дом.

У полицейских в Венесуэле самая опасная работа, поэтому нанимать новых сотрудников очень непросто. Полицейские получают всего 16 долларов в месяц, из-за чего вынуждены жить бок о бок со своими врагами в самом сердце трущоб, кишащих бандами.

В криминальном мире убийство полицейского является условием продвижения на более высокую позицию среди подпольных банд. В 2015 году в столице было убито 173 полицейских. С начала 2016 года уже убили 64 сотрудника правоохранительных органов , на 14% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В прошлом году на одного из сотрудников отделения полиции Эль-Хатильо напали у него же дома. Ему выстрелили 14 раз в лицо и 12 раз в тело прямо на глазах у жены и двоих маленьких детей. В Каракасе преступность слилась с повседневностью. Пока журналисты интервьюировали главаря банды под дулом пистолета, люди шли по своим делам по улице, а дети играли возле ярко выкрашенных домов в трущобах.

В среднем, по словам главаря похитителей, его банда убивает нескольких человек в месяц и похищает кого-то каждую неделю. Они не делают различий между мужчинами, женщинами или стариками, когда речь идет о похищениях, и могут украсть даже ребенка, если будет уверенность, что за это они получат достаточно большой выкуп. Он добавил, что они работают над похищением, которое может принести им 34,5 тысячи долларов.

«В прошлый четверг мы похитили директора школы, потому что один из ее студентов сказал нам, что у нее полно денег. Мы потребовали выкуп 17,6 тысячи долларов, и ее семья заплатила в течение семи часов. Все прошло очень гладко, это было хорошее дело». Главарь банды сказал, что похищение было совершено возле отеля, где жили журналисты Daily Mail, в деловом квартале Каракаса.

Преступная группировка также заявляет, что ведет прибыльный наркобизнес. «Иногда мы убиваем жертв, если они нас злят. Однажды я убил человека за то, что он очень умолял оставить его в живых. У него не было ни капли храбрости, и я его пристрелил». Босс утверждает, что убил по меньшей мере двадцать человек собственными руками и приказал казнить еще сотни человек.

Главарь банды рассказал в подробностях, как происходят похищения. Команда информаторов незаметно рыскает по улицам и тратит недели на сбор информации о богатом человеке, у которого жизнь подчинена расписанию. Потом группа из четырех человек отслеживает машину жертвы, следуя впереди нее, а не сзади. «Мы уже точно знаем его маршрут», — пояснил он.

На относительно пустой улице они останавливаются перед машиной жертвы и заталкивают человека в свою машину. Брошенная машина, как правило, так и остается стоять. «Когда мы привозим их к нам в трущобы, мы обращаемся с ними так же, как обращались с вами сегодня. Мы заставляем их держать голову опущенной, обыскиваем и заставляем сидеть на металлических стульях. Наши лица всегда закрыты. Если они сопротивляются, мы стреляем по ногам. Мы не тратим время на пытки или отрезание уха, чтобы отправить семье, как показано в фильмах. Если они не платят или не сотрудничают, мы их просто убиваем», — рассказывает лидер группировки.

Многие члены банды — подростки, кому-то всего десять лет. По мере того как они становятся все влиятельнее, они чувствуют себя все более безнаказанно. От 92 до 97% арестованных с очевидными уликами отпускаются на свободу из-за системы юстиции, пронизанной коррупцией и кумовством, говорит Росас. «Таково венесуэльское правосудие. Это одна из крупнейших и глубочайших наших проблем», — говорит он.

Растерянность особенно чувствуется полицейскими на передовой. В апреле подчиненные Росаса арестовали бандита на мотоцикле, который кого-то застрелил в этом районе. Менее чем через два месяца подозреваемый дал взятку и был выпущен на свободу.

Что еще хуже, в венесуэльских тюрьмах правят сами заключенные, а власти просто удерживают их внутри. Тюрьмы напичканы оружием и наркотиками и выполняют роль инкубаторов насилия.

В Венесуэле на каждых двух человек приходится одно огнестрельное оружие. Это самая вооруженная страна в мире. Большая часть огнестрельного оружия легально или нелегально попала в руки обычных граждан от самих властей.

Уго Чавес , легендарный венесуэльский лидер, умерший в 2013 году, организовал сотни вооруженных отрядов дружины, которые должны были выйти на улицы и защищать его социалистическую идеологию во времена кризиса. Так владение огнестрельным оружием стало широко распространено по всей стране и значительно повысило число убийств.

Отдел полиции, которым руководит Росас, находится в части Каракаса, которая управляется оппозиционными политиками, поэтому он может свободно говорить. Тем не менее, по его словам, правительство все больше пытается контролировать независимые полицейские силы. Он считает, что в кризисе безопасности в Венесуэле виновато в основном правительство. В 2014 году власти пытались снизить остроту конфликта между полицией и бандами, объявив «мирные зоны» по всей стране, куда полиции было запрещено вторгаться. После этого местные банды объединились в огромные группировки и захватили области начиная от нескольких кварталов и заканчивая площадью небольшого городка.

В одном Каракасе есть четыре «мирные зоны» площадью 15,5 квадратных километров. Полицейским разрешено только собирать трупы. «Было очевидно, что так и будет, — говорит Росас. — Это было безумное решение в стране безумных решений».

Многие дети вовлекаются в криминальный мир с самых ранних лет. Сам лидер преступной группировки начал торговать наркотиками на улице и воровать в магазинах в 13 лет, потому что с ним плохо обращались дома. Затем он перешел на угон автомобилей, вооруженные ограбления и убийства, а потом использовал заработанные деньги, чтобы сколотить собственную банду из нанятых им бандитов.

По его словам, первой его летальной жертвой стал мужчина, который попытался остановить его при ограблении магазина. «Я застрелил его в живот из револьвера 38-го калибра и позже узнал, что он умер, — вспоминает главарь банды. — Я был зол на него и напуган полицией, но я знал, что он это заслужил. Он был больше меня, ему не надо было пытаться меня остановить».

Сейчас он не тратит время на очистку места преступления, потому что знает, что полиция все равно не будет его расследовать. «Это дает мне великолепное ощущение. Я могущественный, я лучше других людей, которые работают за 20 долларов в месяц. Я заслужил уважение за свой ум и жестокость. Если кто-то перейдет мне дорогу, я убью его на глазах у всех, чтобы знали, что я в этом городе главный».