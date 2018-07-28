Роскомнадзор: Группировка РЭС операторов «большой четверки» в январе-июне выросла на 9% — до 624,8 тыс.

Группировка радиоэлектронных средств (РЭС) операторов «большой четверки» в январе-июне 2018 г. выросла на 9% — до 624,8 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«Операторы «большой четверки» продолжают наращивать группировку РЭС. По итогам первого полугодия она возросла до 624,8 тыс., что на 9% выше показателей за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Как уточняется, наибольшая группировка РЭС остается у ПАО «МегаФон» — 209 тыс. 573 РЭС (плюс 13 тыс. 5 РЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). У ПАО «МТС» — 161 тыс. 607 РЭС (плюс 9 тыс. 654), у ПАО «ВымпелКом» — 130 тыс. 841 РЭС (плюс 20 тыс. 625), у ООО «Т2 Мобайл» — 122 тыс. 823 РЭС (плюс 6 тыс. 868). По темпам развития с начала года лидируют ПАО «ВымпелКом» (плюс 13,3%) и ПАО «МТС» (плюс 9,2%). В прошлом году большие темпы роста показывали ПАО «МегаФон» (плюс 10,5%) и ООО «Т2 Мобайл» (плюс 12%).

«Увеличение количества РЭС операторов мобильной связи сохраняется за счет роста группировки РЭС стандарта LTE (плюс 19% с начала года, общее количество на начало июля 192 тыс. 731 РЭС), что соответствует возрастающему спросу на повышение качества услуг передачи данных в сетях сотовой связи и скорости доступа в сеть Интернет. По относительным темпам развития сетей данного стандарта с начала года лидирует ООО «Т2 Мобайл» (плюс 37,2%, 31 тыс. 682 РЭС). У ПАО «ВымпелКом» в этом стандарте работает 34 тыс. 067 РЭС (плюс 26,3%), у ПАО «МТС — 53 тыс. 129 РЭС (плюс 16,1%) и у ПАО „МегаФон“ — 73 тыс. 853 РЭС (плюс 11,2%)», — заключается в материале.