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Из Думы отозвали закон о новых требованиях для визовых центров в России
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Из Думы отозвали закон о новых требованиях для визовых центров в России 

Авторадио 1 час назад
Сенатор Константин Косачев вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы их законопроект о необходимости аккредитации визовых центров. Об этом Косачев написал на странице в Facebook, сообщает РИА Новости. Почему они решили это сделать, не уточняется. При этом сенаторы выразили убеждение в правильности самой идеи и заявили, что и дальше будут добиваться ее законодательного оформления. По инициативе Косачева и Морозова для визовых центров в России предполагалось ввести аккредитацию. Чтобы её получить, компании должны будут, в частности, иметь трехлетний опыт работы с заявлениями на визы. А долю иностранных учредителей в уставном капитале предполагается ограничить 20%.
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