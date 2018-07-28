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Архангелогородцев приглашают на бал на соломе
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Архангелогородцев приглашают на бал на соломе 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Традиционный «Солом-БАЛ», посвященный Дню Российского флота, пройдет с 14 до 17 часов в парке КЦ «Соломбала-Арт». По легенде, в честь спуска на воды Северной Двины первого российского корабля «Святой Павел», Петр I устроил бал на соломе, давшей имя самому району — Соломбала. Традицию продолжают и в наши дни.
Бальную программу на празднике обеспечивают танцевальные коллективы города
Помимо танце на территории парка можно будет поучаствовать в работе творческой площадки под названием «Корабельная сторона», где удастся попытать счастье на «Колесе морской фортуны», потренировать глазомер на интерактивной площадке «В добрый путь!», придумать свой корабль в творческой мастерской «Разноцветные паруса», порыбачить в «Клевом месте», побывать на игровой площадке «Остров юнг».
Во время «Солом-БАЛА» будут организованы бесплатные экскурсии на судоремонтный завод «Красная кузница». Горожане побывают в заводских цехах, сухом доке на причалах, где для ремонта пришвартованы суда.
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