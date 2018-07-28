Губернатор Кубани поздравил православных с 1030-летием со дня крещения Руси 

Краснодар. 28 июля — Новая Кубань. В 988 году князь Владимир, названный в народе «Красно солнышко», крестил в реке Днепр славян. Сам правитель принял христианскую веру на территории нынешнего Севастополя. По преданию, после крещения Владимир воскликнул: «Ныне познал я Бога истинного!».
В православном церковном календаре 28 июля — это день памяти великого равноапостольного князя Владимира. В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира совершать богослужение по уставу великого праздника.
Накануне православных христиан поздравил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Губернатор направил поздравительную телеграмму Патриарху Кириллу.
— Великий праздник объединил наш народ в одну большую семью. Именно вера была той опорой, что помогла создать сильную нацию и подарила России великое будущее, — говорится в тексте обращения.