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Совфед одобрил отмену налога на движимое имущество предприятий
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Совфед одобрил отмену налога на движимое имущество предприятий 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в субботу одобрили поправки в налоговое законодательство, отменяющие налог на движимое имущество предприятий.
За отмену этого налога активно выступали бизнес-объединения «Деловая „Россия“ и „Опора России“.
Ранее Совфед переносил рассмотрение закона, так как парламентарии высказали обеспокоенность в связи с выпадающими доходами регионов.
По словам главы комитета СФ по бюджету Сергея Рябухина, выпадающие доходы регионов составят 296 миллиардов рублей.
В итоге кроме закона сенаторы приняли постановление палаты, в котором рекомендуют правительству обеспечить, начиная с 2019 года, компенсацию выпадающих доходов регионов за счет увеличения норматива зачисления в региональные бюджеты акцизов на алкогольную и табачную продукцию.
Сенаторы также просят правительство до 1 ноября подготовить нормативные акты с перечнем движимого и недвижимого имущества для уточнения этих понятий в законодательной базе.
Закон также упрощает порядок подтверждения обоснованности применения ставки НДС в размере 0% при экспорте товаров. Транспортные и товаросопроводительные документы можно будет представлять только по требованию налогового органа.
Аналогичным образом упрощается порядок подтверждения права на освобождение от уплаты акциза при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
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