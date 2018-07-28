Совфед одобрил отмену налога на движимое имущество предприятий

МОСКВА , 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в субботу одобрили поправки в налоговое законодательство, отменяющие налог на движимое имущество предприятий.

За отмену этого налога активно выступали бизнес-объединения «Деловая „Россия“ и „Опора России“.

Ранее Совфед переносил рассмотрение закона, так как парламентарии высказали обеспокоенность в связи с выпадающими доходами регионов.

По словам главы комитета СФ по бюджету Сергея Рябухина, выпадающие доходы регионов составят 296 миллиардов рублей.

В итоге кроме закона сенаторы приняли постановление палаты, в котором рекомендуют правительству обеспечить, начиная с 2019 года, компенсацию выпадающих доходов регионов за счет увеличения норматива зачисления в региональные бюджеты акцизов на алкогольную и табачную продукцию.

Сенаторы также просят правительство до 1 ноября подготовить нормативные акты с перечнем движимого и недвижимого имущества для уточнения этих понятий в законодательной базе.

Закон также упрощает порядок подтверждения обоснованности применения ставки НДС в размере 0% при экспорте товаров. Транспортные и товаросопроводительные документы можно будет представлять только по требованию налогового органа