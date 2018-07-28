Писатель Сергей Белорусец: Космос вывел Владимира Войновича на творческую орбиту, космос и забрал

В ночь на субботу, 28 июля, стало известно о смерти поэта и писателя Владимира Войновича

Российский писатель Сергей Белорусец поделился воспоминаниями о литературном деятеле.

— Для меня Войнович начался с повести «Два товарища». Еще в конце 60-х мне удалось прочитать ее в журнале «Новый мир». И, вроде бы, ничего особенного в ней не было. Но, вместе с тем, какой-то именно новый мир она мне открыла, — рассказал писатель. — Знаете, ведь вот, что странно. Популярность Войновича неожиданно стартовала, когда он работал на Всесоюзном радио и написал песню «Заправлены в планшеты космические карты». Он практически случайно предложил свою кандидатуру (попробовать написать стихи), когда с самого верха пришло распоряжение — срочно нужна песня. Это в самый канун первых полетов в космос случилось. Среди именитых поэтов желающих не нашлось, и выбор сам собой пал на Владимира Николаевича. И вот сегодня мы приносим соболезнования родным и близким писателя, ушедшего в ночь, когда в космосе происходят такие необычные вещи — затмение. Космос вывел его, что называется, на творческую орбиту, космос и забрал. Не так давно мы с Владимиром Николаевичем провожали в последний путь Юрия Кушака, детского писателя. Он тогда еще сказал: «Скоро наша очередь подоспеет». Вот и ушел. Думаю, они там в космосе уже встретились.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВОЙНОВИЧА

Писатель с позицией. Умер Владимир Войнович