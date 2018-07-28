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Дано объяснение малочисленности митингов коммунистов против пенсионного маневра
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Дано объяснение малочисленности митингов коммунистов против пенсионного маневра 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Кричать с призывами выходить на улицу — это популистские призывы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Не надо держать людей за дурачков, люди сами все прекрасно понимают», — сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова по поводу малочисленности региональных акций коммунистов против изменений пенсионного законодательства.
Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова не удивилась тому, что субботние акции коммунистов против повышения пенсионного возраста оказались малочисленными.
«Эта тема в целом вызывает у россиян разные эмоции, потому что это очень важные для страны социальные изменения, которые касаются миллионов людей. Но когда коммунисты говорят о том, что давайте протестовать на улице, давайте все отменим, то это абсолютно дешевый популизм», — считает Федорова.
По ее словам, даже несмотря на то, что некоторые люди чувствуют недовольство и по-своему представляют подобные изменения, они так или иначе уверены в необходимости повышения возраста выхода на пенсию.
Федорова считает, что коммунистами движет желание воспользоваться случаем вывести людей на улицу и увеличить свой политический вес. «Для коммунистов это логичное поведение. Но проблема в том, что люди не очень верят в конструктивность этих действий и понимают, что эти митинги будут полезны исключительно коммунистам», — подытожила эксперт.
На субботнем митинге коммунистов в Омске, по данным регионального управления МВД, собралось лишь 650 человек, в куда более крупном Новосибирске — около 1200, а в Петропавловске-Камчатском — только 200.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такие сложные социальные вопросы, как изменение в пенсионном законодательстве, не решить с помощью проведения митингов. «Уходить от этого обсуждения не только неверно, это опасно», — предупредил он.
Напомним, через сайты региональных отделений партии «Единая Россия» собрано более 1 тыс. предложений по совершенствованию правительственного законопроекта об изменениях пенсионной системы. Он предусматривает в том числе увеличение возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.
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