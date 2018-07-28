Дано объяснение малочисленности митингов коммунистов против пенсионного маневра

«Кричать с призывами выходить на улицу — это популистские призывы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Не надо держать людей за дурачков, люди сами все прекрасно понимают», — сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова по поводу малочисленности региональных акций коммунистов против изменений пенсионного законодательства.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова не удивилась тому, что субботние акции коммунистов против повышения пенсионного возраста оказались малочисленными.

«Эта тема в целом вызывает у россиян разные эмоции, потому что это очень важные для страны социальные изменения, которые касаются миллионов людей. Но когда коммунисты говорят о том, что давайте протестовать на улице, давайте все отменим, то это абсолютно дешевый популизм», — считает Федорова.

По ее словам, даже несмотря на то, что некоторые люди чувствуют недовольство и по-своему представляют подобные изменения, они так или иначе уверены в необходимости повышения возраста выхода на пенсию.

Федорова считает, что коммунистами движет желание воспользоваться случаем вывести людей на улицу и увеличить свой политический вес. «Для коммунистов это логичное поведение. Но проблема в том, что люди не очень верят в конструктивность этих действий и понимают, что эти митинги будут полезны исключительно коммунистам», — подытожила эксперт.

На субботнем митинге коммунистов в Омске , по данным регионального управления МВД, собралось лишь 650 человек, в куда более крупном Новосибирске — около 1200, а в Петропавловске-Камчатском — только 200.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такие сложные социальные вопросы, как изменение в пенсионном законодательстве, не решить с помощью проведения митингов. «Уходить от этого обсуждения не только неверно, это опасно», — предупредил он.