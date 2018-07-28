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Льготы для резидентов Свободного порта Владивосток продлят до 2025 года
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Льготы для резидентов Свободного порта Владивосток продлят до 2025 года 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Льготы для новых резидентов территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток продлятся до 31 декабря 2025 года.
Соответствующие поправки в статью 5 части первой и статьи 422 и 427 части второй Налогового кодекса РФ 28 июля одобрил Совет Федерации.
Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников объяснил, что инициатива позволит избежать коллизии, связанной с предстоящим с 1 января 2019 года повышением НДС до 20%.
Такие ТОР и свободного порта Владивосток смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, ФСС и ФОМС в течение 10 лет со дня получения ими этого статуса.
Напомним, что общий тариф страховых взносов для таких резидентов составляет 7,6%, тогда как для всей остальной территории страны — 30.
Тарифы будут применяться в отношении граждан, получивших этот статус до 31 декабря 2025 года. При этом объём инвестиций должен составлять для резидента ТОР не менее 500 тысяч рублей, а для резидентов Свободного порта Владивосток 5 миллионов рублей.
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