Как офицеры армейской элиты делили ненецкого призывника

В последнее воскресенье июля в России отмечается День военно-морского флота. Накануне праздника «Красный Север» пообщался с чемпионом Северного флота по армейскому рукопашному бою из Салехарда

Виталий Ламдо занимался армейским рукопашным боем с восьми лет. Еще в школе выполнил первый взрослый разряд. Неоднократно выигрывал городские соревнования, отличался на окружных, выступал на российских турнирах. А весной 2002 его призвали в армию

— На врачебной комиссии мне дали высшую категорию годности. Я, как и все, рвался в армейскую элиту. Но в десант не проходил из-за низкого роста, — рассказывает Виталий.

Якорь или ящерица?

Из Салехарда в окружной сборный пункт в Ноябрьске он летел на пару с однокашником Петром Щирским. Ребята надеялись, что попадут в одну часть. Крепкого призывника, в чьем личном деле были вписаны чемпионские титулы, первым заметили и позвали к себе офицеры-«покупатели» с якорем на шевроне.

— Я тогда подумал, что они были из морского флота. А на деле это были морские пехотинцы. Так как хорошо плавал, то сказал, что подумаю над их предложением. Через некоторое время меня вновь приглашают в кабинет, где уже сидели служивые в оливковых беретах, а на шевронах была изображена ящерица. Как мне объяснили, они представляли бригаду спецназа внутренних войск. И они хотели записать меня в свою команду, — вспоминает Виталий Ламдо.

Что же выбрать: морскую пехоту или спецназ? Тут через час к парню подбежал офицер морпеха и отругал его: «Ты чего, Виталя? Вроде же решили, едешь с нами».

— И два офицера, представляющие два элитных подразделения, поставили меня между собой: «Ну, выбирай, к кому пойдешь служить?». Я выбрал море. Хоть на боевые корабли посмотрю, подумал я. А что? Когда еще выпадет такой шанс? — говорит наш герой.

Кстати, его друг Петр Щирский тоже попал в морфлот.

Как Ламдо отобрался в морпехи

А дальше была полугодовая служба в учебной части под Архангельском . Бесконечные занятия, физические нагрузки. Было сложно? Еще бы! После учебки всех отправили на распределение в Североморск . Кого отобрали в надводники, часть ребят стали подводниками, а физически крепких записали в морскую пехоту.

Вновь приехали покупатели. Сразу прознали, что среди военнослужащих есть рукопашник из Салехарда. И перед строем прозвучал зычный приказ: «матрос Ламдо, выйти из строя!».

— Ну, я и вышел. А офицеры удивились. Они думали, что выйдет здоровый бугай, а тут неприметный матрос. Но все же записали меня в морпехи.

Будущих пехотинцев увезли на встречу армейским будням. Куда ехали — не говорили. Потом только узнали, что попали они в военный гарнизон поселка Спутник, что неподалеку от Мурманска

«Став чемпионом Северного флота, три дня бегал в увольнении»

От гарнизона до Баренцева моря было близко. Если забраться на соседнюю сопку, то виден залив, куда заходят военные корабли. Морпехи часто в отъезде. Ни один боевой корабль не покидает гавань, не взяв на борт морскую пехоту. Виталий Ламдо два раза ходил в поход на корабле «Кондопога».

— На учениях отрабатывали высадку десанта на бронетранспортерах. Захватывали побережье условного противника. В первый раз, когда десантировались, было очень интересно. Адреналин: все кругом взрывается, горит, строчат пулеметы, автоматы, — делится салехардец.

Еще в учебке Ламдо начал выступать на турнирах. Сначала его приглашали на показательные мероприятия во время праздников. А уже через полгода отобрался на чемпионат Северного флота по АРБ среди береговых и корабельных частей.

— Тогда я занял третье место, проиграл борцу с Кавказа. Имя его не помню, он меня одолел болевым приемом, — вспоминает ямалец. — И после этого стал готовиться к новым турнирам. В параллельной роте служил Зафар из Калмыкии , который был хорошим борцом, он меня за это время натаскал.

Через полгода вновь прошел чемпионат флота, Виталий дошел до финала, где встретился с тем же дагестанским борцом. Но на этот раз он уже знал, как его победить:

— Во время поединка он все время навязывал борьбу, но я уходил от его цепких рук, работал встречными ударами. По очкам одолел его, и стал чемпионом Северного Флота.

После успешного выступления салехардца позвали в спортроту. Но он отказался. Не хотелось оставлять сослуживцев, ведь за год службы все стали как одна семья. А за победу ямальцу дали внеочередное увольнение на три дня.

Спорту предпочел семью

После службы до 26 лет Виталий Ламдо вплотную занимался армейским рукопашным боем, продолжая выступать на местных турнирах. А после ушел из спорта. Сегодня он поддерживает форму, а также помогает своему тренеру Игорю Павлицкому, руководителю городской федерации АРБ, в воспитании молодых спортсменов.

— Я кандидат в мастера спорта. Чтобы стать мастером спорта нужно выступать на чемпионате страны. Да и то не факт, что выполнишь норматив. Для этого нужно усердно тренироваться. А у меня семья, трое детей… Старшего десятилетку Сашу пытаюсь гонять по борьбе, но он постоянно отлынивает, — смеется Виталий Ламдо.