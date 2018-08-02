Ночные стрельбы артиллеристов в Казахстане: кадры с АрМИ-2018

Участники конкурса «Мастера артиллерийского огня» в рамках АРМИ-2018 провели ночные стрельбы на полигоне в Казахстане

Военнослужащие провели заезд по ночной трассе, освещая ее м помощью фар машин. На огневой позиции артиллеристы осветили местность с помощью осветительных ракет.

Отстреляв боезапас, участники конкурса отправились на отдых. Всего в соревнованиях принимают участие 12 команд из нескольких стран.

Лучших артиллеристов будут определять судьи.

Армейские международные игры — комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил государств — участников Игр.