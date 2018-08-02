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Ночные стрельбы артиллеристов в Казахстане: кадры с АрМИ-2018
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Ночные стрельбы артиллеристов в Казахстане: кадры с АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники конкурса «Мастера артиллерийского огня» в рамках АРМИ-2018 провели ночные стрельбы на полигоне в Казахстане.
Военнослужащие провели заезд по ночной трассе, освещая ее м помощью фар машин. На огневой позиции артиллеристы осветили местность с помощью осветительных ракет.
Отстреляв боезапас, участники конкурса отправились на отдых. Всего в соревнованиях принимают участие 12 команд из нескольких стран.
Лучших артиллеристов будут определять судьи.
Армейские международные игры — комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил государств — участников Игр.
IV Армейские международные игры «АрМИ-2018» проходят с 28 июля по 11 августа 2018 года. Конкурсы «АрМИ-2018» будут организованы на территории 7 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая.
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