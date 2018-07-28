Волшебники, пираты, царевна-лягушка и дюймовочка: 10 лучших идей с парада колясок в Тюмени

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Тюмени сегодня, 28 июля, прошел уже традиционный парад колясок. В этот раз родители превращали детский транспорт в сказочный. Перед ними стояла задача реализовать сказочный сюжет, а за самое оригинальное превращение — приз.

Царевна-лягушка

На участие в конкурсе заявились порядка 50 семей, но утренний дождь спугнул больше половины участников.

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В параде приняли участие 23 семьи.

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— Первое место заняла семья Наседкиных, реализовавшая сюжет из «Бременских музыкантов». — рассказали организаторы парад колясок. — Они получили 20 тысяч рублей и другие призы от спонсоров конкурса.

Победители парада колясок

В этом году на параде отметилась и сама необычная коляска — вязаная. Над ней трудились несколько месяцев.

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