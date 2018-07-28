Роща бесхозяйственности. Долгострои уродуют Иваново

На днях ивановская администрация утвердила порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. Поможет ли это не плодить брошенные стройки, где прописываются стаи бездомных псов, а дети во время игр могут пораниться или упасть с высоты?

Новый порядок

Соответствующее постановление о порядке согласования подписал глава областного центра Владимир Шарыпов . Теперь при строительстве и реконструкции собственникам объектов капитального строительства нужно будет учитывать их архитектурные особенности. Требование касается и общественных, и жилых зданий. Цель понятна — город хотят привести к единому облику. Это немаловажно и выглядеть на практике должно красиво. «Необходимо это для формирования общего архитектурного облика города, обеспечения визуальной привлекательности застройки на территории областного центра», — объясняют в мэрии.

К сожалению, это касается только тех строений, которые появятся в будущем. На те, что уже построены или находится на этапе строительства, в том числе и на долгострои, новый порядок не распространяется.

Страшная «Зелёная роща»

Ивановцы возмущены состоянием стройки жилого комплекса под красивым названием «Зелёная роща». Строительство было остановлено ещё два года назад, и дом на улице Лежневской превратился в долгострой. А с недавних пор стройка и вовсе оказалась заброшенной.

Два пожара, упавший от урагана забор, разбитые окна и новая мусорная свалка… Всё это можно было наблюдать нынешним летом именно в «Зелёной роще». Эта территория в Иванове хорошо известна его невезучим дольщикам. Злополучный долгострой под номером 213 — больное место не только для тех, кто вложил в него свои деньги, но и для всех жителей окрестных домов.

Такое соседство доставляет немало неприятностей. По словам ивановцев, живущих в поблизости от объекта, на территорию долгостроя может попасть кто угодно и с любыми намерениями.

Некогда объект был огорожен неприступным забором, но летние ураганные ветры, которые бушевали в конце июня, разрушили его часть. Остальной забор теперь быстренько разворовывают все кому не лень. В итоге стройка открыта. Сюда прибегают поиграть ребятишки. Наверно, никому не надо объяснять, как опасно для детей играть и даже просто находиться в подобных местах.

Окна на нижних этажах дома разбиты. С объекта выносят не только забор, но и оставшиеся там строительные материалы. И, конечно, как всегда бывает в бесхозных местах, в «Зелёной роще» откуда-то появляются кучи мусора.

Самое печальное — что объект, видимо, совсем никому не нужен. Телефоны застройщика, указанные на стенде у ворот стройки, молчат.

Всего в Ивановской области на конец 2017 года проблемными числились 16 объектов жилищного строительства общей площадью около 160 тыс. кв. м.

Справка

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства является обязательным к предоставлению в случае, если градостроительный план земельного участка получен после вступления в силу порядка согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства. В иных случаях — рекомендовано к представлению.

Комментарий

Глава администрации города Иванова Владимир Шарыпов:

«На уже существующие объекты строительства согласование не распространяется. Не касается оно, в том числе, объектов незавершённого строительства, в отношении которых выдано разрешение. В зданиях, где планируются изменения внутренней планировки, а строительные работы не предусматривают изменение внешнего вида, согласования также не требуется».