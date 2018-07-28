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«Зачем вытягивать ноги?» Фолловеры раскритиковали Яну Рудковскую за чрезмерный фотошоп своей фигуры
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«Зачем вытягивать ноги?» Фолловеры раскритиковали Яну Рудковскую за чрезмерный фотошоп своей фигуры 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
43-летняя Яна Рудковская поделилась секси-фото в купальнике, но фолловеры заподозрили ее в фотошопе.
Яна Рудковская часто делится с подписчиками своими фотографиями в купальниках и бикини, на которых она демонстрируют свою стройную девичью фигуру и бесконечно длинные ноги. И каждый раз подобные снимки вызывают повышенное внимание пользователей, которые находят на кадрах следы фотошопа. Сейчас Рудковская отдыхает в Болгарии и оттуда продюсер опубликовала фото, сделанное старшим сыном Николаем. Яна позирует в слитном купальнике Chanel и кроссовках.
Но далеко не всем фолловерам понравился новый снимок Яны. Пользователи разглядели следы чрезмерного фотошопа и обвинили продюсера в вытягивании своего тела и ног. «Зачем ноги надо было удлинять»; «Фотошоп рулит»; «Асфальт кривой? Фотошопом больна»; «Нелепый фотошоп»; «Вот это ноги удлинила, лет 10 ходила с аппаратом Илизарова?»; «Как сороконожка, тело короткое, а ноги длинные»; «Не надоело копыта фотошопить? Вытянула дальше некуда»; «Вытягивает свой рост, это видно невооруженным взглядом», — пишут фолловеры.
Сама же Яна предпочитает не обращать внимания на критику в свой адрес и оставляет без комментариев подобные выпады.
А как тебе ее фигура?
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Фото:Instagram
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