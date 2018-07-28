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Главы госкорпораций будут следить за доходами и расходами своих сотрудников
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Главы госкорпораций будут следить за доходами и расходами своих сотрудников 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Главы государственных корпораций и внебюджетных фондов смогут запрашивать сведения о доходах и расходах своих сотрудников для того, чтобы выявить и упредить коррупционные преступления.
Соответствующие законы Президента России Владимира Путина 28 июля поддержал Совет Федерации.
В документе говорится, что сведения могут запрашиваться в случае проведения проверки достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений, исполнения обязанностей, установленных законом о противодействии коррупции.
Кроме того, устанавливается упрощённый порядок привлечения к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения (за исключением увольнения в связи с утратой доверия) государственных и муниципальных служащих, а срок давности для применения взысканий теперь будет составлять максимум 3 года со дня совершения коррупционного правонарушения.
Если в ходе проверки виновный в коррупции, был уволен или ушёл по собственному желанию, результаты проверки с информацией о выявленных нарушениях отправятся в прокуратуру.
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