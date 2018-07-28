Главы госкорпораций будут следить за доходами и расходами своих сотрудников

Главы государственных корпораций и внебюджетных фондов смогут запрашивать сведения о доходах и расходах своих сотрудников для того, чтобы выявить и упредить коррупционные преступления.

В документе говорится, что сведения могут запрашиваться в случае проведения проверки достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений, исполнения обязанностей, установленных законом о противодействии коррупции.

Кроме того, устанавливается упрощённый порядок привлечения к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения (за исключением увольнения в связи с утратой доверия) государственных и муниципальных служащих, а срок давности для применения взысканий теперь будет составлять максимум 3 года со дня совершения коррупционного правонарушения.