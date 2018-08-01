Ещё
В Забайкалье в 2018 году на покупку фельдшерских пунктов выделили более 80 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Забайкалье в 2018 году на покупку фельдшерских пунктов выделили более 80 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Более 80 млн рублей выделили из резервного фонда Правительства РФ для покупки в этом году 16 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в 13 районах Забайкальского края. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора.
"Средства на приобретение ФАПов, более 83 миллионов рублей, выделены из резервного фонда Правительства России. Их приобретение находится на стадии аукциона. Смонтировать и установить конструкции на выделенных земельных участках планируется до конца ноября", — сказали в пресс-службе.
Новые ФАПы появятся на территории 13 из 31 районов Забайкальского края. Кроме того, в этом году по программе устойчивого развития сельских территорий ФАП планируется построить в селе Утан Чернышевского района.
"Доступность первичной медико-санитарной помощи в сельских территориях — один из «больных» вопросов в системе здравоохранения края и страны в целом. На сегодняшний день из 464 ФАПов 75% имеют ту или иную степень износа. Но необходимо не только заменить данные сооружения новыми, но и строить пункты там, где их вообще нет", — отметил министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов.
По его словам, Забайкальский край получил одну из самых больших субсидий среди всех субъектов для приобретения ФАПов. «Согласно распоряжению Правительства России об утверждении мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края на 2018-2025 годы, планируется строительство 32 ФАПов и восьми амбулаторий», — добавил Давыдов.
ТАСС: последние новости
СМИ: забастовки персонала обошлись холдингу Air France в €335 млн Пограничники Приморья начали разбирательство в отношении задержанных китайских рыболовов "Черный день". Реакция на убийство журналистов в Центральноафриканской Республике
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал287
Лепс ударил Аллу Михееву361
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР70
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут22
Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов15
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
00:09
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
Катастрофы
01:21
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке
Происшествия Статьи
00:50
Словакия испугалась «Ночных волков»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение