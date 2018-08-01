В Забайкалье в 2018 году на покупку фельдшерских пунктов выделили более 80 млн рублей

ЧИТА , 1 августа. / ТАСС /. Более 80 млн рублей выделили из резервного фонда Правительства РФ для покупки в этом году 16 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в 13 районах Забайкальского края . Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора.

"Средства на приобретение ФАПов, более 83 миллионов рублей, выделены из резервного фонда Правительства России. Их приобретение находится на стадии аукциона. Смонтировать и установить конструкции на выделенных земельных участках планируется до конца ноября", — сказали в пресс-службе.

Новые ФАПы появятся на территории 13 из 31 районов Забайкальского края. Кроме того, в этом году по программе устойчивого развития сельских территорий ФАП планируется построить в селе Утан Чернышевского района.

"Доступность первичной медико-санитарной помощи в сельских территориях — один из «больных» вопросов в системе здравоохранения края и страны в целом. На сегодняшний день из 464 ФАПов 75% имеют ту или иную степень износа. Но необходимо не только заменить данные сооружения новыми, но и строить пункты там, где их вообще нет", — отметил министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов

По его словам, Забайкальский край получил одну из самых больших субсидий среди всех субъектов для приобретения ФАПов. «Согласно распоряжению Правительства России об утверждении мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края на 2018-2025 годы, планируется строительство 32 ФАПов и восьми амбулаторий», — добавил Давыдов.