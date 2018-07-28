Чем гордились подданые в царской России

Кроме понятия «национальная идея» есть ещё понятие «национальная гордость». У граждан СССР была законная гордость за победу над фашизмом, за первенство в космосе, за триумф русского хоккея. Мы решили посмотреть, чем гордились в России до революции.

Военная доблесть

Александр Суворов был не только непобедимым полководцем, но и мастером слова. Специализировался на афоризмах. В частности он говорил: «Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат».

Ещё одна цитата: «Попробуйте сдвинуть этот камень. Не можете? Так и русские не могут отступать».

История России — история войн. Русский философ Иван Ильин писал: «Соловьев насчитывает с 1240 года по 1462 год (за 222 года) — 200 войн и нашествий. С XIV века по XX-ый (за 525 лет) Сухотин насчитывает 329 лет войны. Россия провоевала две трети своей жизни». При таком количестве войн проигрывала Россия очень редко. Это можно объяснить и опытом наших полоководцев, и храбростью солдат, и особым, врожденным чувством патриотизма, которое не позволяло русской армии отступать и отдавать врагу хоть «пядь» родной земли. Также нужно отметить и кодекс чести офицера, который в 1804 году был оформлен в ясных и по сей день актуальных тезисах.

Искусство

Россия всегда была богата талантами во всех сферах искусства. В музыке это великие композиторы Бородин, Глинка, Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков… список можно продолжать. Творили они не на пустом месте — русская культура отличается музыкальностью, народная музыка оказалась невероятно продуктивной базой для произведений наших великих композиторов.

В литературе Россия также не оставала. Достаточно вспомнить наших классиков. Достоевский, Чехов, Толстой до сих пор являются одними из самых читаемых и переводимых авторов в мире. Нельзя не сказать и о балете. «Русские сезоны» Дягилева произвели настоящий фурор в Европе. Из художников можно вспомнить тех же передвижников (Перов, Левитан, Суриков, Васнецов, Шишкин, Куинджи…), чтобы понять, что в дореволюционной России было все, чтобы испытывать законную гордость за художественную интуицию и мастерство представителей русского искусства.

Русский народ

Да, упоминание в качестве «гордости» русского народа может показаться странным, но именно так. Нет ни одного народа, чьему феномену философы и писатели не посвящали бы столько строк. Русский народ подавался нашими интеллектуалами как народ, наделенный особой миссией. Владимир Даль писал: «Не может же русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих, а без этого он не будет счастлив…». Петр Чаадаев, отец русского либерализма, видел миссию русского народа в том, чтобы подать пример «как не надо делать», Достоевский писал, что русские — широкие люди, широкие как их земля.

Мессианство русского народа видели и из-за границы. Ещё в XV веке знаменитый мистик и ученый Парацельс писал: «Есть один народ, который Геродот называет гипербореями. Нынешнее его название — Московия. Нельзя доверять их страшному упадку, который будет продолжаться много веков. Гипербореи познают и сильный упадок, и великий расцвет. В той самой стране Гипербореев произойдет нечто великое, над униженными и отверженными воссияет великий крест, который увидят все жители земли».

Наука

Русская наука «гремела» задолго до того, как наши ученые стали получать Нобелевские премии и отказываться от миллионов за разрешение «задачи века». Имена Ломоносова, Менделеева, Пирогова, Павлова, Ковалевской, Жуковского, Бехтерева, Вернадского, Циолковского известны всему миру и сегодня.

К сожалению, если с научными открытиями у наших ученых был полный порядок, с получением патентов на свои изобретения дело обстояло не так хорошо, поэтому многие открытия русских ученых и изобретателей мы сегодня знаем как «заморские». Так, произошло, например, с паровозом. Первый паровоз был спроектирован русским механиком Иваном Ползуновым в 1763 году. Испытания его прошли в Барнауле . В комиссию по приему изобретения входил англичанин Ватт. Ему идея так понравилась, что в 1784 году он получил на неё патент в Лондоне… В 1801 году крепостной самоучка Ефим Артамонов на Нижнетагильском заводе смастерил первый двухколесный цельнометаллический педальный самокат. В 1818 году патент на изобретение велосипеда получил немецкий барон Карл Дрейз.

Или лампочка. В 1870 году член Русского технического общества Александр Лодыгин предложил использовать в лампах вольфрамовые нити и закручивать их в форме спирали. Эдисон в 1879 году получил патент на лампу накаливания.

Оплот Православия

Русский народ — народ богоносец. Этой идеей пропитана русская дореволюционная народническая литература и религиозная философия.

Преемница Византии, после падения Константинополя именно Россия стала оплотом Православия. Лучше всего об этой миссии русского народа сказал Фёдор Достоевский : «С самого покорения Константинополя, весь огромный христианский Восток невольно и вдруг обратил свой молящий взгляд на далекую Россию, только что вышедшую тогда из своего татарского рабства, и как бы предугадал в ней будущее ее могущество, свой будущий всеединящий центр себе во спасение. Россия же немедленно и не колеблясь приняла знамя Востока и поставила царьградского двуглавого орла выше своего древнего герба и тем как бы приняла обязательство перед всем Православием: хранить его и все народы, его исповедующие, от конечной гибели».

Ресурсы и земли

Огромные территории России — ещё один повод для законной гордости. По площади Российская империя уступала только Монгольской и Британской империям (21 799 825 кв. км), и являлась второй (после Британской) по численности населения — около 178 млн человек. Много земли — много ресурсов. В 1914 году Российская империя занимала первое место в мире по валовому сбору зерна (92,5 млн тонн) и первое место по экспорту зерновых (10 610 тыс. тонн).

Также Россия всегда воспринималась как «лакомый кусок» в отношении своих земных недр. Сегодня все говорят о пресловутой «нефтяной игле», но Российская империя могла похвалиться и своими алмазами, и своим золотом. Один из самых больших самородков золота («Большой треугольник») был найден в России в 1842 году старателем Никифором Сюткиным на уральском прииске у города Миасс . Весит он 36 кг.