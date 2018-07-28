Спецсамолет ФСБ для этапирования крупных чиновников посетил Псков 

Особый самолет ФСБ, который обычно используют для задержания и перевозки в Москву крупных региональных чиновников, заметили в Пскове и Махачкале. Маршрут спецборта проследила «Фонтанка». Самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61712 26 июля вылетел из Внуково в Псков, затем приземлился в аэропорту Махачкалы, а вечером вернулся в Москву. Отметим, в один из своих прошлых рейсов спецборт вывез из Дагестана в Москву сразу четверых членов правительства республики, в том числе и премьер-министра. А еще раньше услугами самолета ФСБ были вынуждены воспользоваться глава Коми Вячеслав Гайзер и его подельники из числа членов регионального правительства.