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Спецсамолет ФСБ для этапирования крупных чиновников посетил Псков
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Спецсамолет ФСБ для этапирования крупных чиновников посетил Псков 

Псковская губерния 1 час назад
Особый самолет ФСБ, который обычно используют для задержания и перевозки в Москву крупных региональных чиновников, заметили в Пскове и Махачкале. Маршрут спецборта проследила «Фонтанка». Самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61712 26 июля вылетел из Внуково в Псков, затем приземлился в аэропорту Махачкалы, а вечером вернулся в Москву. Отметим, в один из своих прошлых рейсов спецборт вывез из Дагестана в Москву сразу четверых членов правительства республики, в том числе и премьер-министра. А еще раньше услугами самолета ФСБ были вынуждены воспользоваться глава Коми Вячеслав Гайзер и его подельники из числа членов регионального правительства.
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