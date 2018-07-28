Как в России спасают дальневосточных аистов. Телеканал «МИР» снял уникальные кадры

России запустили экологическую акцию по сохранению популяции дальневосточных аистов. Редкие птицы часто гнездуется на линии электропередач и гибнут. Журналисты телеканала «МИР» посвятили краснокнижным обитателям специальный выпуск программы «Миллион вопросов о природе». Корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский — об уникальной спасательной операции.

Редкие кадры: аистиха кормит птенцов. А тут пернатая свадьба, брачные игры. Видео — мечта любого орнитолога. На нем дальневосточный аист — одна из самых редких птиц в мире.

Фото— и видеосъемку на аистов устроил журналист, ученый и орнитолог из Минска Игорь Бышнев . Он неделями бродил по болотам, часами высиживал на деревьях в поисках лучших кадров. И они, действительно, получились уникальными. На земле, в воде, с воздуха — снимали все с одного дубля. Редкий случай, ведь в свое гнездо аисты еще никого не впускали.

«Нужно долго ждать и на это тратится огромное количество времени. У Бышнева эта работа получается очень гармонично, лаконично. В съемках у него все продумано, как будто режиссерская работа», — отметил корреспондент телеканала «МИР» ( Беларусь ) Денис Кошелев.

Эта съемка уникальна еще и тем, что дальневосточный аист сейчас на грани исчезновения, занесен в Красную книгу. В мире их осталось всего четыре тысячи особей. Чтобы спасти птицу, в России с учеными объединились энергетики. Люди стали вить гнезда. Сейчас в местах обитания редких птиц мало крупных деревьев, способных выдержать полутонные гнезда. Аисты вынуждены обживать искусственные сооружения, в том числе опоры ЛЭП. От такого соседства страдают люди и часто гибнут сами редкие птицы.

«Каждое пятое отключение на линии электропередач связано с жизнедеятельностью дальневосточного аиста, который селится на опоры ЛЭП. Эти отключения приводят как к погашению потребителей, так и к гибели самих аистов. Для предотвращения подобного компания занимается установкой противоприсадочных устройств на линиях электропередач», — сообщил первый заместитель генерального директора, главный инженер Дальневосточного филиала ФСК ЕЭС Андрей Татаринков.

Площадки под новые жилища для аистов монтировали на высоте шестиэтажного дома. Это совместный экологический проект Всемирного фонда дикой природы, Русского географического общества , Союза охраны птиц и крупнейшей в стране Федеральной сетевой компании ЕЭС. Искусственные гнезда помогают сохранить популяцию. Дальневосточному аисту телеканал «МИР» посвятил два специальных выпуска из цикла программ «Миллион вопросов о природе».

«Мы очень часто слышим, что ученые борются за сохранение популяции вида. А как это происходит на самом деле? Ведь для сохранения популяции предпринимаются колоссальные усилия. Ведь птица живет на воле и мы никак не вмешиваемся в ее жизнь», — отметил директор дирекции программ телеканала «МИР» Владимир Самборский

Аисты как люди. Пару выбирают на всю жизнь и привязаны к одному дому-гнезду. Сейчас этот исчезающий вид остался только в России.

О том, как в стране проходит спасательная операция по сохранению популяции и что это вообще за птица такая — дальневосточный аист, смотрите 29 июля в 6:00 в программе «Миллион вопросов о природе» на телеканале «МИР». Не пропустите!

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