200 лет назад русский полководец Суворов энергично взялся за дело на финском озере Сайма 

Граница между Россией и Швецией, проведенная в соответствии с Абоским миром 1743 года, разделила Сайменское озеро надвое. К несчастью для России, важнейшие фарватеры озера — пролив Пуумала и пролив Векара, расположенный в муниципалитете Сулкава — остались тогда на территории Швеции.
Водный маршрут фактически был единственным путем из Санкт-Петербурга, Выборга и Лаппеенранты в Савонлинну. Кроме того, скрывавшаяся за заливами мощная Швеция в те времена представляла серьезную военную угрозу для России.
Россия решила укрепить свою западную границу, проложив на восточном берегу Саймы четыре канала, а также создав гарнизоны и построив несколько канонерских лодок.
«В определенный момент было 88 судов», — рассказывает Тимо Вихавайнен (Timo Vihavainen), профессор истории России, вышедший на пенсию после работы в Университете Хельсинки.
Для Вихавайнена Суворовские военные каналы — особая тема: профессор родился в муниципалитете Сулкава.
За строительство каналов и укрепление границы отвечал генерал Суворов, иногда впадавший в немилость российских правителей. Упрямый, энергичный и яркий Александр Суворов был военнокомандующим, репутация которого позже поднялась в России до невероятных высот.
«Его считают мастером военного искусства, он не проиграл ни одного сражения. А ведь у него их было около 60», — рассказывает Вихавайнен.
Книгу «Наука побеждать» о стратегическом мышлении Суворова можно найти и на финском языке. Ее до сих пор считают важным источником ценной информации о русском искусстве ведения войны.
«Наука побеждать» — классика русского искусства ведения войны
«Его репутация искусного полководца со временем только укреплялась, и в конце концов Суворов получил титул генералиссимуса. В России его были удостоены только пять человек, включая Сталина».
Под руководством Суворова были возведены четыре канала разной протяженности в муниципалитетах Руоколахти, Сулкава и Пуумала. Названия каналов — Кутвеле, Кяюхкя, Куконхарью и Телатайпале (варианты: Кутвелентайполь, канал при Кевкенсильде, Куконтайпольский канал, Телатайпа).
По мнению Вихавайнена, каналы могли бы стать достопримечательностью, привлекающей любителей истории и тех, кто интересуется Россией.
«В России по-прежнему почитают Суворова, и по этой теме в интернете можно найти много информации на русском языке».
В июле этого года в местечке Телаканава проводили мероприятие, на котором вспоминали события двухсотлетней давности. Приехало много народа.
«Все ищут, где можно получить много впечатлений, и это как раз подходящее место. Например, здесь можно пройти сто километров на байдарке».
Личность Суворова, по мнению Тимо Вихавайнена, хорошо подходит для привлечения искателей новых впечатлений: непобедимый генерал отлично говорил по-фински.
«Однажды в городе Савонлинна он переоделся крестьянином и попытался подать жалобу бургомистру. Его выставили. Потом Суворов вернулся в военной форме и раскритиковал горожан за плохое обращение».