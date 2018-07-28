200 лет назад русский полководец Суворов энергично взялся за дело на финском озере Сайма

Граница между Россией Швецией , проведенная в соответствии с Абоским миром 1743 года, разделила Сайменское озеро надвое. К несчастью для России, важнейшие фарватеры озера — пролив Пуумала и пролив Векара, расположенный в муниципалитете Сулкава — остались тогда на территории Швеции.

Водный маршрут фактически был единственным путем из Санкт-Петербурга Выборга и Лаппеенранты в Савонлинну. Кроме того, скрывавшаяся за заливами мощная Швеция в те времена представляла серьезную военную угрозу для России.

Россия решила укрепить свою западную границу, проложив на восточном берегу Саймы четыре канала, а также создав гарнизоны и построив несколько канонерских лодок.

«В определенный момент было 88 судов», — рассказывает Тимо Вихавайнен (Timo Vihavainen), профессор истории России, вышедший на пенсию после работы в Университете Хельсинки

Для Вихавайнена Суворовские военные каналы — особая тема: профессор родился в муниципалитете Сулкава.

За строительство каналов и укрепление границы отвечал генерал Суворов , иногда впадавший в немилость российских правителей. Упрямый, энергичный и яркий Александр Суворов был военнокомандующим, репутация которого позже поднялась в России до невероятных высот.

«Его считают мастером военного искусства, он не проиграл ни одного сражения. А ведь у него их было около 60», — рассказывает Вихавайнен.

Книгу «Наука побеждать» о стратегическом мышлении Суворова можно найти и на финском языке. Ее до сих пор считают важным источником ценной информации о русском искусстве ведения войны.

«Наука побеждать» — классика русского искусства ведения войны

«Его репутация искусного полководца со временем только укреплялась, и в конце концов Суворов получил титул генералиссимуса. В России его были удостоены только пять человек, включая Сталина».

Под руководством Суворова были возведены четыре канала разной протяженности в муниципалитетах Руоколахти, Сулкава и Пуумала. Названия каналов — Кутвеле, Кяюхкя, Куконхарью и Телатайпале (варианты: Кутвелентайполь, канал при Кевкенсильде, Куконтайпольский канал, Телатайпа).

По мнению Вихавайнена, каналы могли бы стать достопримечательностью, привлекающей любителей истории и тех, кто интересуется Россией.

«В России по-прежнему почитают Суворова, и по этой теме в интернете можно найти много информации на русском языке».

В июле этого года в местечке Телаканава проводили мероприятие, на котором вспоминали события двухсотлетней давности. Приехало много народа.

«Все ищут, где можно получить много впечатлений, и это как раз подходящее место. Например, здесь можно пройти сто километров на байдарке».

Личность Суворова, по мнению Тимо Вихавайнена, хорошо подходит для привлечения искателей новых впечатлений: непобедимый генерал отлично говорил по-фински.

«Однажды в городе Савонлинна он переоделся крестьянином и попытался подать жалобу бургомистру. Его выставили. Потом Суворов вернулся в военной форме и раскритиковал горожан за плохое обращение».