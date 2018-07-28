В СФ одобрили закон о едином сроке давности для взыскания за коррупцию

Верхняя палата парламента одобрила президентский закон, устанавливающий единый срок давности для взыскания за коррупцию. Такое решение было принято в ходе заседания Совета Федерации. Из текста документа следует, что дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. Уточняется, что в указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. Ранее закон был принят в третьем чтении депутатами Госдумы