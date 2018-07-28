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В СФ одобрили закон о едином сроке давности для взыскания за коррупцию
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В СФ одобрили закон о едином сроке давности для взыскания за коррупцию 

Агентство «Москва» 1 час назад
Верхняя палата парламента одобрила президентский закон, устанавливающий единый срок давности для взыскания за коррупцию. Такое решение было принято в ходе заседания Совета Федерации.
Из текста документа следует, что дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка.
Уточняется, что в указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
Ранее закон был принят в третьем чтении депутатами Госдумы.
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