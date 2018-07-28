На телефон, через подзорную трубу. Как нижегородцы фотографировали кровавую луну

Наш фотограф пошел на технические уловки и снимал Луну при помощи подзорной трубы на мобильный телефон.

Предыдущее лунное затмение произошло в январе этого года.