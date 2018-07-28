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На телефон, через подзорную трубу. Как нижегородцы фотографировали кровавую луну
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На телефон, через подзорную трубу. Как нижегородцы фотографировали кровавую луну
nn.ru
1 час назад
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Фото:
nn.ru
Наш фотограф пошел на технические уловки и снимал Луну при помощи подзорной трубы на мобильный телефон.
Предыдущее лунное затмение произошло в январе этого года.
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