Российская армия получит новое стратегическое вооружение

В частности, речь идет о государственной программе вооружения 2018-2027 годов, в частности о создании высокоточного оружия и новинок в области стратегического вооружения, сказал он.

Борисов также сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в 2017 году выпустили в среднем 17,2% гражданской продукции. Заместитель председателя правительства напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2025 году довести долю такой продукции в ОПК до 30%.

Ранее сообщалось, что российская армия в будущем получит на вооружение ракетный комплекс «Сармат», лазерное оружие «Пересвет» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон». О создании этого оружия заявил Путин.

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